Sektorenkopplung und Wasserstoff

Die Stichwörter im Zusammenhang mit den Planungen von Amprion und OGE in Lingen heißen Sektorenkopplung und Wasserstoff. Die Verbindung von Strom-, Wärme- und Gasnetzen und das chemische Element gelten als Treiber, die die Energiewende vorantreiben können. So kann die auf dem Meer produzierte Windenergie über HGÜ-Leitungen (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen) zwischengespeichert und über ein Elektrolyseverfahren zur Produktion von Wasserstoff verwendet werden. Das Gaskraftwerk, die Raffinerie und der Campus Lingen als wissenschaftlicher Impulsgeber spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Der gewonnene Wasserstoff soll anschließend an seine Abnehmer weitergeleitet werden: Für industrielle Anwendungen zum Beispiel, was die Möglichkeiten der synthetischen Herstellung von Kraftstoffen anbelangt, wie für die Raffinerie von BP in Lingen. Dass dies funktioniert, hat die Lingener Raffinerie bereits bewiesen, indem sie im Rahmen eines Demonstrationsprojektes regenerativ erzeugten „grünen Wasserstoff“ zur Kraftstoffproduktion genutzt hat. Der „grüne Wasserstoff“ wurde von der Audi Industriegas in Werlte mithilfe der Power-to-Gas-Technologie hergestellt.

Wasserstoff wird aber nicht nur als Treibstoff eingesetzt, sondern gewinnt zunehmend Bedeutung bei der Energiegewinnung. In Brennstoffzellen wird er als Brennstoff benutzt. Wasserstoff kann außerdem nach Umwandlung in Methan direkt in das Erdgasnetz gespeist werden.