Lingen. Seit mehreren Jahren engagieren sich Integrationslotsen und Ehrenamtliche im südlichen Emsland für Zuwanderer und Flüchtlinge. Bei einer Wochenendtagung im Exerzitienhaus der Franziskanerinnen in Fürstenau tauschten sie sich über Veränderungen in dieser ehrenamtlichen Arbeit, über Freude und Frust aus.

Die Schwerpunkte der Arbeit haben sich verändert, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins "Willkommen im südlichen Emsland - Integrationslotsen". Standen zunächst viele elementare Probleme im Vordergrund (Unterbringung, Ausstattung der Wohnung, Mobilität, Kindergarten und Schule, Sprachkurse), so konzentrieren sich die Menschen jetzt vor allem auf die Entwicklung von Perspektiven. Insbesondere die Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen steht vielfach im Vordergrund.





22 Integrationslotsen und Ehrenamtliche aus Spelle, Lingen, Salzbergen und Emsbüren diskutierten bei der Wochenendtagung über Erfolge und Frust, über Erfahrungen mit Behörden und Ämtern und über Verbesserungsmöglichkeiten, etwa in der Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche durch Arbeitsagentur und Jobcenter. Organisiert wurde die Veranstaltung von Ehrenamtlichen aus Spelle in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Lingen (KEB).

Viele Probleme

Viele Probleme wurden thematisiert: die schwierige Wohnungslage, Fahrdienste aufgrund eines unzureichend ausgebauten Nahverkehrs (zu Ämtern, Ärzten oder zur Tafel), der Zugang zu Sprachkursen vor allem für Mütter oder die laut Verein zum Teil inakzeptabel langen Wartezeiten im Anerkennungsverfahren und bei der Familienzusammenführung. Positiv würden sich hingegen die Chancen entwickeln, einen Krippen- oder Kitaplatz zu bekommen. Zu klären seien kurzfristig die Perspektiven junger Geflüchteter nach dem Auslaufen des Sprint-Programms an den Berufsschulen im Sommer.

Frage der Mitverantwortung

Auch grundsätzliche Themen seien aufgegriffen worden: Engagieren sich die Bundesrepublik und die EU ausreichend dafür, dass die Menschen ihre Heimat nicht aufgrund von Hunger und Perspektivlosigkeit verlassen müssen? Schotten wir uns in Europa nicht durch Zölle und Handelshemmnisse so stark ab, dass eine afrikanische Exportwirtschaft sich überhaupt nicht entwickeln kann? Durch Exporte nach Afrika werden laut der Mitteilung Märkte dort mit gebrauchter billiger Bekleidung und minderwertigen Fleischprodukten überschwemmt, so dass die heimische Wirtschaft stark geschädigt würde. Wie weit sind wir in Europa für die Flucht so vieler Menschen also mitverantwortlich?

„Ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so könne das Engagement der Ehrenamtlichen beschrieben werden. Ohne sie würden die Probleme vieler Zuwanderer viel größer sein, die Integration mühevoller verlaufen, heißt es in der Mitteilung.