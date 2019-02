Rebell-Kids experimentieren mit zeitgenössischen Tanz- und Theaterformen. Foto TPZ Lingen

Lingen. Nachdem im Herbst das Projekt „Move.Act“ sich in Lingen und Nordhorn großer Beliebtheit erfreute, legt das TPZ Lingen im Februar mit dem Tanz-Theater-Workshop nach: am 16. und 17. Februar wird unter dem Motto „Rebell-Kids“ – also Rebellenkinder – getanzt, ausprobiert und anschließend den Eltern präsentiert.