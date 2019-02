Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Der Liedermacher Klaus Hoffmann verspricht am 16. Februar einen schönen Konzertabend im Lingener Theater. Foto: Malene

Lingen in Niedersachsen. Einer der letzten großen Romantiker der deutschen Musikszene ist mit viel Gefühl unterwegs. Klaus Hoffmann gastiert mit neuem Programm Samstag in Lingen. Am Sonntag verspricht ein Konzert für Cello und Klavier Musikgenuss pur. Und ums Rad dreht sich alles Samstag und Sonntag bei der Radmesse Emsland in Lingen.