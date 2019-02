Mehr Flexibilität beim Autoteilen im Emsland nötig

Foto: Sven Lampe

Lingen. Es ist eine gute Nachricht, dass der durch den Landkreis unterstützte Verein Carsharing Emsland durch Zusammenarbeit mit Unternehmen sein Angebot ausweiten will. Bislang mangelt es bei diesem an Flexibilität und Verfügbarkeit in der Fläche – was sich durch die Bindung an die Standorte in Lingen, Meppen und Papenburg erklärt.