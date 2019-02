Lingen. 25 Industriemechaniker und 20 Zerspanungsmechaniker haben jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen. Im Rahmen einer Feierstunde in den Räumen der Rosen-Gruppe in Lingen erhielten die Facharbeiter ihre Abschlusszeugnisse.

Markus Terglane als Vorsitzender des Prüfungsausschusses versetzte sich in seinem Grußwort vor den Absolventen, Ausbildern, Lehrern und Eltern in die Lage eines Auszubildenden – vom ersten Tag im Ausbildungsbetrieb bis hin zum Abschluss der Ausbildung. Zudem forderte er die jungen Facharbeiter auf, das Beste aus der Qualifizierung zu machen "und stets am Ball zu bleiben, wenn es um Weiterbildung geht."





„Seien Sie stolz auf Ihren Ausbildungsabschluss, der eine wichtige Basis für die weitere berufliche Entwicklung ist“, gab Jürgen Korte, Leiter der BBS gewerbliche Fachrichtungen in Lingen, den jungen Leuten mit auf den Weg: "In der nahen Zukunft gilt es, von Vielem loszulassen. Von Schulkameraden, Ausbildern, vielleicht auch vom Betrieb, von Zuhause oder vom jetzigen Heimatwohnort. Aber nur wer loslässt, hat freie Hände, die Zukunft zu ergreifen“. Das bedeute auch Neuanfang, Herausforderung und Weiterentwicklung in allen Lebensbereichen. „Grundsätzlich können wir feststellen, dass die beruflichen Optionen noch nie so vielfältig und spannend gewesen sind wie heute“, wünschte Korte seinen ehemaligen Schülern eine spannende Zukunft.

Ausbildung als Basis für das Berufsleben

Die Bedeutung einer qualifizierten Ausbildung stellte auch Patrick Rosen als Vertreter der Geschäftsleitung der Rosen-Gruppe in den Mittelpunkt seiner Festrede: "Es ist heute nicht mehr üblich, dass man 40 Jahre lang in dem einmal erlernten Beruf arbeitet. Die in der ersten Ausbildung erlernten Fertigkeiten sind aber in aller Regel eine hervorragende Basis für das ganze Berufsleben."

Viele Auszeichnungen für gute Leistungen

Die digitale Transformation gehe rasend schnell voran. „Daten sind heute das neue Öl und Informationen das neue Gold in der Berufswelt“, stellte der Unternehmer fest. So seien die Umsetzung von Daten und Informationen heute wesentliche Bestandteile der Rosen-Produkte. "Es ist spannend, diese Hightech-Produkte zu entwickeln und am Bau beteiligt zu sein." Die jungen Facharbeiter rief Rosen auf, die Neugierde zu bewahren und sich weiterzuentwickeln. "Das wird nicht ohne Weiterbildung gehen. Ich wünsche Ihnen viel Freude daran, neue Produkte mit zu entwickeln und zu bauen. "

Für gute Leistungen in der Ausbildung erhielten viele Absolventen ein Stipendium für eine Weiterbildung. Und als Anerkennung für die besten schulischen Leistungen überreichte Jürgen Korte eine BBS-Armbanduhr an Marcel Lübke, der seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker in der Firma Rosen absolviert hatte.