Lingen. Wer sich mit ihr unterhält, mag es kaum glauben: Als Natalja Müller 1995 nach Lingen kam, konnte sie nicht mitreden. Zu groß war die Sprachbarriere. Heute sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus, wenn sie von ihrem Weg in Deutschland und ihren Projekten erzählt.

Das Thema Sprache ist einer der roten Fäden in ihrem Leben. Immer wieder hat sie gemerkt, wie wichtig es ist, sich sprachlich ausdrücken zu können. Deshalb initiiert die Lehrerin derzeit an der Matthias-Claudius-Schule in Lingen auch eine Aktion mit der Gruppe Rossinka, bei der die Kinder ein halbes Jahr lang kreative Workshops belegen dürfen, in denen beim Backen, Kochen, Basteln, Spielen, Tanzen etc. nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache anderer Länder vermittelt werden soll. Ihr Lieblingszitat stammt von Johann Wolfgang von Goethe:

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.





Dass bei vielen jungen Leuten, die aus Kasachstan oder Russland nach Deutschland gekommen sind, die Bindung zur russischen Sprache unterbrochen worden ist und damit Wurzeln gekappt sind, bedauert sie und sagt: „Deshalb möchte ich mehr in dem Bereich tun.“

Durch Verwandte nach Lingen

Natalja Müllers Wurzeln liegen in Atasu, einer Stadt in Kasachstan, in der etwa 60 verschiedene Nationalitäten zuhause waren, als sie 1962 dort geboren wurde. Etwa 60 Prozent der Einwohner seien deutschstämmig gewesen. „Das hat damals prima funktioniert“, und so sei es auch kein Problem gewesen, dass sie einen deutschstämmigen Mann geheiratet hat. Ohne ihren Mann Andreas wäre Natalja wohl auch nie auf die Idee gekommen, jemals nach Deutschland zu gehen.

Serie "Blick von außen" Als „sturmfest und erdverwachsen“ besingen sich die Bewohner unseres Bundeslandes im Niedersachsenlied selbst. Eine Selbsteinschätzung, die man sicherlich auch für die Menschen im südlichen Emsland gelten lassen kann. Doch haben Lingen und die Gemeinden im Altkreis in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Wandel vollzogen. Ein Grund für diesen sind die Menschen, die hierher kamen – ob als Arbeiter, Wissenschaftler, Flüchtling oder Rückkehrer nach Jahren an anderen Orten. Mit diesen Menschen wollen wir in unserer neuen Serie „Blick von außen“ sprechen: Wie haben sie sich im südlichen Emsland eingefunden? Was finden sie gut? Woran mussten sie sich gewöhnen? Auch: Was finden sie woanders besser? Viele Blicke sollen es werden, aus vielen Perspektiven – und sie sollen beitragen, einander besser zu verstehen.





Im Zuge von Perestroika und Glasnost ging die kleine Familie, zu der damals bereits Tochter Anastasia und Sohn Vladimir gehörten, zunächst nach Russland und gelangte von dort schließlich über das Auffanglager in Bramsche nach Lingen. „Lingen war eigentlich schon zu, aber da Andreas Verwandte hier hatte, durften wir ausnahmsweise auch noch hierher."

Ernüchterung

Ernüchterung trat in das Leben der Akademikerin. „Als Lehrerin werden Sie in Deutschland niemals arbeiten können. Aber vielleicht als Altenpflegerin oder etwas in der Art“, so sei ihr damals vom Arbeitsamt beschieden worden. „Das war schlimm für mich“, erinnert sich Müller ungern. Und es ärgert sie auch:





Ich kenne so viele Frauen, die Mathematikerinnen, Physikerinnen usw. sind, die bis heute putzen. Das ist doch verschwendetes Potenzial!





Sie selber habe zum Glück immer wieder gute Menschen getroffen. Der Rat ihrer Deutschdozentin an der Volkshochschule Lingen führte sie letztlich an die Fachschule St. Franziskus, wo sie die pädagogische Ausbildung absolvierte. „Ich saß damals zwischen 15- bis 16-Jährigen als einzige viel ältere Nichtdeutsche. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang kein Wort gesprochen dort“, denkt sie an ihre heute kaum noch zu glaubenden Anfangsschwierigkeiten mit der deutschen Sprache zurück.

Ausgerechnet das Wort „Matriarchat“ brachte den Durchbruch: Die Lehrerin hatte im Unterricht die Frage gestellt, wie das Zeitalter, als Frauen herrschten, hieß. Das wusste Natalja Müller, die von ihrer Mutter immer ermutigt worden war, neben der Familie ein berufliches Feld zu haben. Ihre Lehrerin habe gemerkt, dass sie nicht blöd ist, und so nahmen die Dinge doch noch einen guten Lauf. „In meiner Praktikumsbeurteilung stand: 'Was sie nicht mit Worten sagen kann, macht sie mit ihren Augen und Händen' “, freut sich Müller noch heute.



Deutsch für Flüchtlinge

Ihre erste Anstellung als Lehrerin bekam sie an der Grundschule in Geeste-Klein Hesepe. Inzwischen arbeitet sie nicht nur an der Matthias-Claudius-Grundschule, sondern ebenso an der Volkshochschule Lingen. Dort unterrichtet sie Deutsch für Flüchtlinge: „Ich verstehe die Leute.“ Zwei Sprachen sollte jeder Mensch sprechen; drei bis vier wären perfekt, so denkt sie.









2011 gründete sie mit drei weiteren Frauen die Folkloregruppe Rossinka. Bei einem internationalen Frauentag waren Frauen aufgerufen, etwas aus ihrer Heimat beizutragen, und von russlanddeutschen Frauen sei nichts dabei gewesen. „Wir haben dann zu viert in selbstgenähten Kostümen zwei Lieder auf dem Fest gesungen“, erinnert sie sich an Anfänge von Rossinka. Das neue Projekt von Rossinka ist das bereits erwähnte kulturelle Angebot für Kinder.



Mülltrennen schnell gelernt

Und der Blick von außen? „Was wirklich neu war, war das Mülltrennen, aber das haben wir ganz schnell gelernt“, lacht die quicklebendige Frau. Viel zitierte deutsche Tugenden wie Pünktlichkeit und Ähnliches seien in der kasachischen Gesellschaft nicht anders. Was sie vermisst, sind natürlich ihre Familie, ihre damalige Arbeit, die Freunde, einfach die Landschaft ihrer Heimat an sich, aber:





Egal, wo wir waren, wir haben immer etwas Positives mitgenommen.