Freren. Bei einer Gasexplosion auf einem Campingplatz in Freren ist am Sonntagnachmittag eine Person schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Die von dem Mann bewohnte Hütte ist dabei komplett zerstört worden.

Die Explosion ereignete sich nach den Angaben der Polizei gegen 16.50 Uhr auf dem Campingplatz an der Straße "Zu den Hünensteinen" in Freren in der von dem Mann bewohnten Holzhütte. Dieser betrieb in der Hütte einen Gasofen.

Bei einem Besuch habe die Schwester des 46-Jährigen bemerkt, dass ihr Bruder schläft und es in der Hütte nach Gas roch. "Sie hat gelüftet und daraufhin die Hütte wieder verlassen", erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim auf Nachfrage unserer Redaktion.





Anschließend sei es zu einer Verpuffung beziehungsweise Explosion gekommen. Der Mann ist dabei hinter das Gebäude geschleudert und schwer bis lebensgefährlich verletzt worden, die Hütte wurde komplett zerstört. Der Mann wurde zunächst in einem Rettungswagen notärztlich versorgt, soll aber mit einem Hubschrauber in ein noch nicht bekanntes Krankenhaus geflogen werden.

Feuerwehr und Polizei sind weiter vor Ort, um weitere Verpuffungen zu vermeiden beziehungsweise Spuren zu sichern. Der Grund für die Explosion ist bislang unbekannt.