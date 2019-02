Lingen. Ab in die 70er-Jahre: Mit ihrer bunt gemixten Schlagerrevue „Karamba“ haben sechs Akteure vom Schmidt-Theater Hamburg jetzt im Lingener Theater begeisterte Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahrzehnt der Nostalgie-Werbesprüche, der Showmaster und vor allem der Schlager mitgenommen.

Wie war das noch gestern? Nostalgie pur erlebten jetzt mehr als 700 Besucher im Theater an der Wilhelmshöhe in der frech-frivolen Show mit 50 schrägen Nummern in Flower-Power-Polyester-Hemden, mit Plateausohlen, Hippiefrisuren und "Super-Joints".





Mit der Verwöhnaroma-Begrüßung „Die Emsländer sind die Spaßmacher des Nordens“, schenkte der Off-Sprecher den "Krönungs-Kaffee" ein und ließ die Herzen vor allem der damaligen Jugend von Anfang an schneller schlagen. Das übersprühende Festival der guten Laune ist ein bunter, flotter Reigen der 70er-Jahre-Kulthits mit Tanzeinlagen und schnell wechselnden Szenen der heute noch bekannten Fernsehunterhaltung wie „Die Sendung mit der Maus“ oder „Dalli-Dalli“. Nahe der Bühne zu sitzen kann da aber auch bedeuten, plötzlich auf der Bühne zu stehen: Showmaster „Hans Rosendahl“ holte Claudia und Alois aus Baccum ins Rampenlicht. Bravourös meisterten sie die Neuauflage des Spiels. „Das war spitze!“





Evergreens in temperamentvoller Abfolge zum Mitsingen und Mitklatschen, blitzschneller Kostümwechsel und immer eine best gelaunte Bühnenpräsenz. Schon großartig, was die sechs jungen Musiker und Verwandlungskünstler präsentierten. Ob Rex Gildo, Gitte, Udo Jürgens, Jürgen Markus, Peter Maffay, Didi Hallervorden, Helga Feddersen oder Mireille Mathieu mit Nana Mouskouri im „Zicken-Duell-Medley“: Das Ensemble amüsierte sich selbst und vor allem das gut gelaunte Publikum – darunter auch eine 20-köpfige, bunt gemischte „Mädel-Gruppe" im Flower-Power-Kostüm vom Bonifatius-Hospital. Im Planwagen angereist und in bester Feierlaune „genießen wir diesen tollen Abend“, freute sich Birgit mit ihren Freundinnen. Auch diese lustige Gruppe wurde anfangs eigens begrüßt und sorgte mit für einen stimmungsvolle Stunden.





Dabei ging das, was in den 70er-Jahren noch als anzüglich galt, heute fast als jugendfrei über die Bühne. Prüde ist das Schmidt-Theater von der Reeperbahn nicht. Doch auch die „Lederhosengrüße“ mit ihren doppeldeutigen Anspielungen quittierte das Publikum mit vielen Lachern. Und dann kam Heino. Der semmelblonde Barde mit seinen Gassenhauern „Blau blüht der Enzian“ und „Karamba, Karacho, ein Whisky“ gab der Show den Titel und sorgte auch in Lingen für viel Stimmung. Eine glänzende Show, die die Stimmung der 70er-Jahre wieder hat aufleben lassen.