Lingen. Zerzaustes Haar, Blümchenhemd und Sprachstörungen: In seiner Paraderolle als Paul Panzer machte sich Comedian Dieter Tappert als "Glücksritter" in der gut besetzten aber nicht ausverkauften Emslandarena noch einmal auf die Suche nach Glück.

Was ist denn nun Glück? Paul Panzer beginnt in seiner Familie mit seiner Suche. Zu schaffen macht ihm dabei natürlich seine Frau Hilde, die ihr kleines und vergängliches Glück im „Shopsing“ sucht („Haben ist für sie halt besser als Brauchen“). Und deren verhasste „Mädelsabend“-Freundin Eugenia – "ein Name wie ein Schlachtschiff" – die sie gegen ihn zu „beeinflutzten“ versucht. Oder der „unnötige“ Sohn Bolle, der gern filmt und „seit einigen Jahren voll auf Drohne“ ist. "Das sind auch die, die sich eine kleine Kamera auf den Kopf binden und dann filmen, wie sie mit voller Wucht gegen eine Betonwand fahren. Schädelbasisbruch, aber 600 Likes auf Facebook."

Tochter in der "Patty-Phase"

Allen voran aber seine Tochter Susaska, die gerade in einer für ihn schwierigen „Patty“-Phase ist und schon mittwochs beginnt, sich auf den wochenendlichen Besuch der heute cool "Club" genannten "Dikso" vorzubereiten. Dabei gerate er beim Abholen "immer pünktlich un 22 Uhr, auch wenn die Dikso dann noch geschlossen ist" mit den "tätschowierten Schikorees" aneinander. Vor allem, wenn er einen "zu kurz geratenen Türsteher im Konfirmationsanzug“ schon einmal „Sicherheitshalber“ nennt.

Der Humor des 1972 in Düren Geborenen und seit Mitte der 1990er-Jahre in Köln lebenden gelernten Schweißers und studierten Medienpädagogen und Musikers kommt auch in Lingen gut an. Vor allem seine schon zu Beginn seiner Karriere aus über 800 aufgezeichneten Scherzanrufen bekannten legendären Sprach- und Sprechfehler.

Auch Hintergründiges zum Thema Glück

Insgesamt ist es ein grundsolides Programm mit so einigen Höhepunkten. Ein unterhaltsamer Abend mit vielen Lachern, so wie es sein soll. Und zwischendurch gibt Tappert alias „Paul Panzer“ den Zuschauern auch Hintergründiges zum Thema Glück mit auf den Weg. Dazu gehört für ihn, auch einmal Nein zu sagen und weniger konsum- und besitzfixiert zu sein, leise Konsumkritik kam hier durch: „Nicht nur haben, haben, haben. Glück ist nicht, viel Geld zu besitzen. Es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Familie, die Liebe.“

Kritik äußerte er auch an der Datensammelwut moderner Unternehmen. "In meiner Jugend bedeutete Festnetz noch, dass das Telefon fest an eine Wand getackert war. Da wusste man auf jeden Fall immer, wo das Telefon ist. Und nicht umgekehrt."

Freunde, Hobbies. Und Musik.

Sich mit Dingen beschäftigen, die man gerne macht. Sich mit Menschen treffen, mit denen man gerne zusammen ist. Und Hobbies pflegen "das ist das, was im besten Fall die Arbeit sein sollte". All dies sind für Tappert Wege zum Glück. Und Musik. Für seine Zugabe brachte er seine Gitarre mit auf die Bühne und improvisierte verschiedene Lieder in zugerufenem Fantasie-Englisch, -Französisch und -Niederländisch. Ein Knaller zum Schluss, der schon jetzt Lust macht auf weitere Abende mit Paul Panzer. Ein Termin steht schon jetzt fest. Am 8. Februar 2020 wird er ab 20 Uhr an gleicher Stelle sein neues Programm "Midlife crisis…willkommen auf der dunklen Seite" präsentieren.

