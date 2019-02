Grüne fordern dauerhafte Lösung für Bahnhofsaufzug in Lingen CC-Editor öffnen

Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion in Lingen, Michael Fuest und die regionale Bundestagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen, Filiz Polat, zeigen sich zunehmend verärgert ob der Aufzugsprobleme am Bahnhof in Lingen.