Sicherheit der Gebäude in Lingen hat oberste Priorität

Lingen. Die Stadt Lingen legt zu Recht größtes Augenmerk auf die Sicherheit der städtischen Gebäude. Ein Kommentar.

Über vieles lässt sich in der Stadt Lingen trefflich streiten, nicht aber darüber, dass die Sicherheit von öffentlichen Gebäuden zu den obersten Prioritäten zählen muss.

Es ist daran zu erinnern, dass es nur dem umsichtigen Verhalten des Hausmeisters der Johannesschule, Manfred Kuhl, zu verdanken ist, dass die Turnhalle an der Johannesschule gerade noch rechtzeitig gesperrt wurde, bevor das Dach am 19. Januar 2017 krachend in die Tiefe stürzte. Zum Glück wurde niemand verletzt; welche fürchterlichen Folgen es haben kann, wenn Menschen sich während des Dacheinsturzes in einer Halle befinden, wurde im Fall der Eislaufhalle in Bad Reichenhall am 2. Januar 2006 deutlich. Seinerzeit starben 15 Menschen, darunter zwölf Kinder.

Vor diesem Hintergrund bleibt es unverzichtbar, dass die Stadt Lingen weiter konsequent alle Dächer der städtischen Gebäude auf deren Standfestigkeit überprüft. Dabei ist die Kostenfrage nebensächlich.