Nach dem Einsturz des Dachs der Turnhalle der Johannesschule in Lingen ist eine neue Dachkonstruktion in Stahl verwendet worden. Foto: Manfred Kuhl

Lingen. Die Stadt Lingen wird die 2018 begonnene Standsicherheitsüberprüfung von Dachkonstruktionen an städtischen Gebäuden in diesem Jahr konsequent fortsetzen. Das hat Stadtbaurat Lothar Schreinemacher in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschuss Zentrale Gebäudewirtschaft deutlich gemacht.