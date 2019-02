Lingen. Zum vorerst letzten Mal ist am Donnerstag das Magier-Duo Ehrlich Brothers in der Lingener Emslandarena aufgetreten – und das gleich zwei Mal. 2000 Besucher am Nachmittag und 3000 am Abend haben sich die Show der Brüder Andreas und Christian Ehrlich angesehen und sich „faszinieren“ lassen.

Schon früh begannen Andreas und sein jüngerer Bruder Christian mit kleinen Zauberkunststücken. Eine Leidenschaft, die sie zusammen mit ihrem Vater verfolgt und weiterentwickelt hatten, der vor einigen Jahren an Leukämie verstarb. Das erzählen Andreas und Christian auch in ihren Shows ganz offen – sei es jedes Mal noch so ein emotionaler Moment für die Brüder. „Du wirst für immer in unseren Herzen sein“, sagt Christian, als er ein Herz aus Draht auf magische Art in die Luft empor steigen lässt.

„Was sich neckt, das liebt sich“

Es sind aber nicht nur ruhige Momente wie diese, die den bunten Mix der Ehrlich-Shows ausmachen. Vor allem ist es – gemäß ihrem aktuellen Tour-Titel – die „Faszination“ der Illusionen, die das Publikum ins Raunen und Staunen bringen. Hinzu kommt der lockere und leicht überspitzte Humor der beiden Brüder, die sich nur zu gerne necken und auch im Interview mit der Redaktion schon zugaben, sich ab und an „gegenseitig auf den „Wecker zu gehen“. Doch eigentlich sind die beiden ein Herz und eine Seele. „Was sich neckt, das liebt sich“, sagt man – und das gilt ganz offensichtlich auch für die „zauberhaften“ Brüder.

Kein Glück mit den Frauen

Ein anderes der Themen: die hoffnungslose Geschichte von Christian und den Frauen. Anscheinend ist der 36-Jährige etwas schwieriger zu vermitteln als sein älterer Bruder Andreas, der bereits seit 15 Jahre mit seiner Frau verheiratet ist und drei Kinder mit ihr hat. Woran es liegt, dass Christian seine große Liebe noch nicht gefunden hat? Vielleicht liegt es an seinem „außergewöhnlichen“ Kleidungsstil. Sein Bruder sagt es bei einem goldenen und glitzernden Anzug offen und ehrlich heraus: „Du siehst aus wie ein verpackter Roché.“ So sei es kein Wunder, dass er keine Frau finden würde. Aufgeben aber, ist nichts für Christian, weshalb er auch während der Show versucht Frauen zu bezirzen und sie zu verzaubern.

Platz in der Arena reicht künftig nicht mehr aus

Romantik, Comedy, pfiffige und moderne Illusionen, vor allem aber Tricks, die einer Menge Technik und Showeffekte bedürfen begeisterten das Publikum so sehr, dass es schon frühzeitig stehende Ovationen gab, auf die dankend zwei Zugaben folgten. „Für die nächste Show sind wir nun mit 20 Lkw unterwegs“, kündigte Christian das neue Programm „Dream and Fly“ an, das im Herbst 2019 startet. In der Lingener Arena sei es dann nicht mehr möglich, diese umfassende Showausstattung räumlich zu fassen. Fünf Mal waren die Ehrlich Brothers nun in Lingen – „und es war immer wieder toll hier“, bedankten sich Magier mehrmals, während sie unter Applaus, Musik und Konfettiregen zum vorerst letzten Mal die Bühne der Emslandarena verließen.

Ausgeklügelte Tricks

Viele „Oh-Momente“ und wenige „Ah-Momente“: So lassen sich die Kniffe und Geheimnisse der beiden wohl am besten zusammenfassen. Denn so recht nachzuvollziehen sind die Nummern der Ehrlich Brothers meist nicht – und das ist auch gut so. Denn genauso entstand in Lingen einmal mehr nicht nur die Magie auf Bühne, sondern auch im Publikum.