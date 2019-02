Lingen . Die im Vergleich zum Umland etwa um zehn Cent höheren Spritpreise in Lingen verärgern zunehmend die Autofahrer. Darauf hat der Kreisvorsitzende des Automobilclubs Europa (ACE) für den Bereich Osnabrück-Emsland, Andreas Kröger, in einem Gespräch mit unserer Redaktion verwiesen.

In den letzten Tagen hatten mehrere Leser gegenüber unserer Redaktion ihrem Unmut über die Preisspanne Luft gemacht. So meinte ein Leser, dass die Preisunterschiede sogar bis zu 20 Cent betragen könnten. Kröger: "Der momentane Zustand ist nicht mehr tragbar, weil gerade auch in Lingen als eine Stadt im ländlichen Raum die Verbraucher auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind und meist kaum eine andere Wahl haben, als den hohen Spritpreis vor Ort zu akzeptieren. Jeder zusätzliche Cent, der zu den ohnehin über die Jahre stark gestiegenen Spritpreisen ausgegeben werden muss, schmerzt den Verbraucher im Geldbeutel. "

Kröger machte darauf aufmerksam, dass die Spritpreise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. "Senkt beziehungsweise erhöht eine Tankstelle die Preise, ziehen die anderen in der Regel mit der Konkurrenz nach." Morgens sind die Preise nach seinen Erfahrungen meist sehr hoch, im Laufe des Tages senken die Tankstellen sie mehrmals. Spätabends steigen die Preise wieder. Am günstigsten wird nach Krögers Worten zwischen 18 und 20 Uhr getankt. "Günstig tanken Verbraucher zudem unter der Woche. An Sonn- und Feiertagen und in den Ferien erreichen die Kraftstoffpreise Höchstwerte."

Durch die Wahl der richtigen Tankstelle und der richtigen Zeit könnten bis zu 20 Cent pro Liter gespart werden, meinte der ACE-Vorsitzende. Er empfahl zudem die Verwendung einer Smartphone-App zum Spritpreis-Vergleich, um so die nächste Tankstelle mit dem verhältnismäßig günstigsten Spritpreis ausfindig zu machen. Die Redaktion machte am Mittwoch, 6. Februar, die Probe aufs Exempel, indem sie gegen 14 Uhr die Preistafeln mehrerer Tankstellen in Lingen und Umgebung fotografierte.

Zu diesem Zeitpunkt bot die Aral-Tankstelle an der Meppener Straße in Lingen Diesel für 128,9; Super E 10 für 137,9 und Super für 139,9 Cent an. Mit deutlich günstigeren Preisen wartete die Lölfin Tankstation zur gleichen Zeit an der Hauptstraße in Spelle auf. Dort kostete Diesel 119,9, Super E 10 war für 127,9 zu haben und Super wurde für 129,9 angeboten.

Aral-Pressesprecher Detlev Brandenburg betonte auf Anfrage der Redaktion, dass die Preisunterschiede einzig und allein der Wettbewerbssituation geschuldet seien. Nach seinen Worten wird das Benzin derzeit an den Aral-Tankstellen in Lingen teurer verkauft als an den Aral-Tankstellen in Rheine, Meppen und Fürstenau. In Fürstenau war seinen Angaben zufolge zum Beispiel am Freitag, 8. Februar, um 11.46 Uhr Diesel für 119,9 Cent und E 10 für 127,9 zu haben, während in Lingen Diesel 129,9 Cent und kostete und der Liter E 10 mit 137,9 in Rechnung gestellt wurde.