In den Lingener Emslandhallen dreht sich alles rund ums Rad

Viele Händler präsentieren ihr Angebot am 16. und 17. Februar 2019 auf der Radmesse Emsland in Lingen. Foto: Salmo

Lingen. In den Lingener Emslandhallen findet die Radmesse Emsland am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar statt. Die Veranstalter, „Lingener Wirtschaft und Tourismus“ (LWT) und die Emslandhallen, versprechen den Besuchern ein großes Angebot an Fahrrädern, Reisen sowie aus den Bereichen Camping und Caravan.