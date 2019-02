Lingen. Nach dem Brand in der Lingener Brennelementefabrik ANF am 6. Dezember 2018 hat die Produktion stillgestanden. Nachdem diese jetzt wieder aufgenommen wurde, ziehen Werksleiter Andreas Hoff und der technische Leiter Jürgen Krämer eine Bilanz.

Es war um 19.43 Uhr am Nikolausabend 2018, als der Brand eines Verdampfers für uranhaltige Flüssigkeiten für den mehrwöchigen Produktionsstopp in der Brennelementefabrik sorgte. Aufgenommen wurde der Fertigungsbetrieb erst wieder am 1. Februar 2019. "Wir haben nach dem Brand gesagt, dass wir uns Zeit nehmen", sagt Krämer. In der Prioritätenliste von ANF stehe Sicherheit vor Qualität, Lieferterminen und Kosten an erster Stelle. Daher sei ein aufwändiger Prozess in Gang gesetzt worden, um eine Wiederholung des Zwischenfalls auszuschließen. "Dies erklärt die lange Zeit bis zur Wiederaufnahme der Produktion", erklärt der technische Leiter.

Schwachstellen gesucht und verbessert

Der Brand war durch einen technischen Defekt in einer Heizplatte des Verdampfers ausgelöst worden, durch den wiederum eine Kunststoffplatte Feuer fing. "Wir haben daraufhin nach Stellen im Werk gesucht, an denen Wärme, eine Heizung und brennbares Material zusammenkommen", sagt Krämer. An 260 Stellen sei man fündig geworden, auch an solchen, an die man nicht unbedingt direkt denke. "Das fängt beim Laserdrucker an, in dem es eine Heizung gibt", nennt Krämer ein Beispiel. Danach habe ANF an jeder einzelnen Stelle geprüft, ob es sich um eine Schwachstelle handele oder nicht. Diese Prüfung sei dann einem Sachverständigen vorgelegt worden. Einzelne Stellen seien daraufhin verbessert worden.

Ungewohnte Tätigkeiten

"Ein Konzept für eine solche Untersuchung findet man nicht auf Seite 17 im Lehrbuch", betont Krämer. Die Anforderungen der Aufsichtsbehörden seien sehr hoch gewesen. "Aber wir haben hochkompetente Mitarbeiter, die zusammengehalten haben und die Aufgaben abgearbeitet haben. Ein Teil der Mitarbeiter sei stark belastet gewesen, weil es sich teilweise um Tätigkeiten gehandelt habe, die sie sonst nicht ausführen müssten.

Dank an Mitarbeiter und Betriebsrat

"Ich danke der Mannschaft, die sehr gut mitgespielt hat", sagt Werksleiter Hoff. Für rund ein Drittel der knapp über 300 Mitarbeiter habe es jedoch während des Stillstandes keine Arbeit gegeben. "Diese haben Überstunden oder Urlaub abgebaut", erläutert Hoff. Bei den Arbeitszeitkonten gebe es jetzt sogar Minuskonten. Möglich gemacht habe dies eine Betriebsvereinbarung. "Der Betriebsrat hat gut mitgewirkt. Wir sind uns schnell und ergebnisorientiert einig geworden", sagt der Werksleiter.

Verdampfer ist "kompletter Schrott"

Der Verdampfer, durch den der Brand ausgelöst wurde, ist laut Hoff "kompletter Schrott". Jetzt würde ANF ein neues Gerät entwerfen und diesen Entwurf einem Sachverständigen zur Prüfung vorlegen. "Dann benötigen wir für den Bau ein bis anderthalb Jahre", sagt Hoff. Während dieser Zeit überbrücke das Unternehmen die automatisierte Verdampfung mit einer manuellen Methode.

Wirtschaftlicher Schaden durch Produktionsausfall

Die Schäden durch den Brand direkt bezeichnet Hoff als "recht lokal und überschaubar". Einige Geräte seien zudem durch Löschpulver beschädigt worden. Schwerwiegender sei der wirtschaftliche Schaden durch den Produktionsausfall. "Trotzdem können wir noch alle Kunden pünktlich mit Brennelementen beliefern", versichert der Werksleiter. Einige Kunden hätten auch von sich aus Liefertermine verschoben. "Wir wollen den Auftragsberg jetzt bis Mitte des Jahres abbauen und kommen dann wieder in ruhigeres Fahrwasser", blickt Hoff optimistisch nach vorne.