Lingen. Kinder der Paulusschule aus Haselünne haben am "Klasse!Kids"-Projekt der NOZ Medien teilgenommen. Zum Abschluss des Projektes fuhren die Kinder mit ihren Eltern nach Lingen, um dort die Redaktion der Lingener Tagespost zu besuchen.

„Wieviele Artikel hast du schon geschrieben?“, „Wie finden Sie die verschiedenen Themen für die Zeitung?“, „Ist es manchmal schwer, dass ihr lange arbeiten müsst?“ Jede Menge Fragen prasselten auf den Redaktionsleiter der Lingener Tagespost, Thomas Pertz, ein.

Die Jungen und Mädchen der 4d der Paulusschule mit ihrer Klassenlehrerin Nicole Pleus-Quiter waren sehr interessiert zu erfahren, wie die Artikel in die Zeitung oder ins Internet kommen. Das Medienprojekt "Klasse!Kids" der NOZ, an dem sie teilgenommen hatten, möchte die Lesekompetenz der Kinder stärken und das Interesse an der Zeitung fördern.









Besonders gut fanden die Kinder bei der täglichen Lektüre den Comic über "Rabenau". "Aber auch die Witze auf derselben Seite und die Rätselseite vom Wochenende“, sagte ihre Lehrerin. Ob er als Kind denn auch schon Redakteur werden wollte, wurde Thomas Pertz ebenfalls gefragt. „Eigentlich wollte ich mal Grundschullehrer werden“, meinte der. Sein jetziger Beruf gefalle ihm aber auch sehr gut.