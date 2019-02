Lingen. In der Kochshow Masterchef Deutschland ist er weit gekommen, als er jedoch an den Austern scheiterte, flog er raus. Nun hat der Lingener Marc Winkelmann ein Kochbuch veröffentlicht. Weichtiere kommen dort nicht drin vor – es richtet sich an Vegetarier.

Es war ein aufregendes Jahr 2017 für Marc Winkelmann. Vor gut 1,5 Jahren hat der Lingener an der Kochshow Masterchef Deutschland, einer TV-Show des Fernsehsender Sky, teilgenommen. Mit Gerichten aller Art musste sich der Gymnasiallehrer gegen rund 800 Konkurrenten durchsetzen. (Weiterlesen: Unter den zwölf besten Köchen: Lingener glänzt in Kochsendung)

"Die Aufgabe, die uns gestellt wurde, waren Austern zuzubereiten. Davon hatte ich keine Ahnung." Marc Winkelmann über die Kochshow Masterchef

Am Ende landete er auf dem zwölften Platz. "Die Aufgabe, die uns gestellt wurde, war, Austern zuzubereiten. Davon hatte ich keine Ahnung", sagt Winkelmann, der die Jury, bestehend aus den Sterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl und Sybille Schönberger sowie Sommelier Justin Leone, schlussendlich mit seinem Gericht nicht überzeugen konnte. Winkelmann hatte auf den Sieg gehofft, schließlich winkten 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch. (Weiterlesen: Kein Einzug in die Top Ten: Lingener fliegt aus TV-Kochshow)



70 Rezepte für Vegetarier und Fleisch-Fans

Der Traum zerplatze. Der Lingener flog raus und ein eigenes Kochbuch rückte in weite Ferne. Zunächst. Denn heute, rund 1,5 Jahre später hält er seine eigene Art "Kochbibel" in den Händen. "Veggie: Kochen leicht gemacht" lautet der Titel. 70 Rezepte enthält das Buch auf insgesamt 158 Seiten, dass er im Selbstverlag veröffentlicht hat und über Amazon vertreibt. Auf die Idee, Rezepte für Vegetarier zu kreieren, hatte ihn sein bester Freund gebracht. "Er ist Vegetarier, war ein Kochmuffel und hat sich nur von Salat ernährt, weil er keine guten Rezepte kannte", erinnert sich der 35-Jährige.

Marc Winkelmann ernährt sich dagegen auch von Fleisch, doch nahm er die Herausforderung an, seinem Freund die Kunst des Kochens näher zu bringen. Über Wochen verbrachten die beiden Männer Abende in der Küche, an denen sie sich aus Zeitschriften, Kochbüchern und -Blogs im Internet, vegetarische Rezepte suchten und diese Rezepte nach ihren Geschmäckern veränderten oder optimierten. Sie ließen Zutaten aus den Rezepten weg, kombinierten unterschiedlichste Aromen.



Der Grundsatz mit den ungeraden Zahlen

Eine Auswahl an diesen Rezepten fügte er einem kleinen Buch zusammen, das er dann an Weihnachten seinem besten Freund und weiteren Bekannten schenkte. Das Resümee war durchweg positiv, sagt der Lehrer. Sie alle probierten Rezepte aus, und diejenigen, die Lust auf Fleisch hatten, nahmen beispielsweise beim vegetarischen Gyros-Auflauf statt Soja-Produkten richtiges Fleisch. "Ich möchte nicht jeden zu vegetarischer Ernährung bewegen", sagt Winkelmann. Das Buch kam bei den Freunden so gut an, dass der Lingener eine Entscheidung traf: Aus dem Büchlein soll ein großes Buch werden, zugänglich für Jeden.

"Mir wurde zwar immer gesagt, dass mein Essen sehr gut schmeckt, aber nicht gut aussieht." Marc Winkelmann über die Kochshow "Masterchef"

Qualitativ hochwertiger sollte es werden. Damit die Gerichte auf den Fotos schmackhaft aussahen, musste die Optik stimmen. Genau damit hatte Winkelmann bereits in der Kochshow immer wieder Probleme. "Mir wurde zwar immer gesagt, dass mein Essen sehr gut schmeckt, aber nicht gut aussieht." Der 35-Jährige brauchte Nachhilfe und durchforstete das Internet, schaute, wie andere Blogger und Kochprofis die Speisen anrichten und lernte, worauf er beim Fotografieren achten muss.



Stichwort: Ungerade Stückzahlen. Das menschliche Auge nimmt Arrangements von drei, fünf oder sieben Dingen als natürlicher und harmonischer wahr als Zweier- oder Vierergruppen. Dieser Grundsatz gilt nicht nur beim Dekorieren der eigenen vier Wände, auch, wenn Essen in Szene gesetzt werden soll. Winkelmann erfuhr viel neues und stellte fest, dass er alle Gerichte falsch fotografiert hatte. Er musste 70 neue Fotos machen – und 70 neue Gerichte kochen. Sein Glück: Alle Gerichte sind für die "schnelle Küche" konzipiert. So dauert die Zubereitung bei keinem länger als 45 Minuten, sagt der 35-Jährige.

Eigener Foodblog "Durch Marc und Knochen"

Die kompletten Herbstferien kochte der Lingener ein Rezept nach dem nächsten und ließ seine Bekannten und Freunde an seinen Fortschritten teilhaben. Genauer gesagt auf seinem eigenen Foodblog "Durch Marc und Knochen". Ende Januar 2019 war es dann soweit, das Kochbuch wurde veröffentlicht. Wenn es nach Winkelmann geht, könnten noch weitere folgen. Derzeit beschäftigt er sich gerade mit dem Thema Lowcarb. Der Begriff bezeichnet Ernährungsformen, bei denen der Anteil der Kohlenhydrate reduziert wird. In Zukunft will er auch Kochkurse im privaten Rahmen anbieten.

Das Buch "Veggie: Kochen leicht gemacht" ist bei Amazon für 26,75 Euro erhältlich.