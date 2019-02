Song Slam Love-Special an Valentinstag in Lingen CC-Editor öffnen

Song-Slammer Christian Falk ist im Koschinkski auch mit von der Partie. Foto: Gerald Oppermann

Lingen. Rund um die Liebe geht es beim nächsten Song Slam im Koschinksi in Lingen. Das Thema liegt nahe, findet der Wettstreit doch am 14. Februar, also dem Valentinstag, statt.