Lingen. Mit deutlichen Worten hat der Kreisvorsitzende im Sozialverband Emsland, Bernhard Sackarendt, den erneuten Defekt des Aufzuges am Bahnhof in Lingen kritisiert.

"Es ist mir völlig unverständlich, wie ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn so einen Aufzug in einem Bahnhof nicht dauerhaft funktionsfähig halten kann", sagte Sackarendt am Freitag in einem Gespräch mit der Redaktion.

Wie berichtet, ist der Fahrstuhl in der Unterführung des Bahnhofes seit Anfang der Woche erneut defekt. Wie die Bahn mitteilte, fehlen zudem die für die Reparatur benötigten Ersatzteile. Der Aufzug ist die einzige Möglichkeit, unabhängig von der steilen Treppe auf den Bahnsteig für Fahrten in Richtung Papenburg und Norderney zu kommen.

In der Vergangenheit war es nicht nur am Bahnhof in Lingen, sondern auch in Papenburg häufiger zu technischen Ausfällen beim Fahrstuhl gekommen. Eine Pannenserie dort hatte im Juli 2018 zu einer Protestaktion geführt, die der Sozialverband in der Kanalstadt organisiert hatte.

"Eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ist nur möglich, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel barrierefrei gestaltet sind", machte Sackarendt deutlich. Dies müsse in ganz besonderem Maße auch für die Bahnhöfe gelten. Er sei fassungslos über den erneuten Ausfall des Aufzuges in Lingen. Der Kreisvorsitzende des Sozialverbandes erinnerte daran, dass die Deutsche Bahn erhebliche Finanzmittel für den Nahverkehr erhalte. Von dem defekten Aufzug seien im Übrigen nicht nur Menschen besonders betroffen, die auf den Rollstuhl angewiesen seien, sondern auch solche mit Rollatoren.

Umständlich

Auch auf andere Folgen wies Sackarendt hin: Ein Rollstuhlfahrer, der im Zug von Rheine nach Lingen sitzt, muss erst bis Meppen weiterfahren und auf dem Bahnhof dort in den Zug nach Lingen wechseln - der dann auf Gleis 1 auf der Bahnhofsseite in Lingen hält. Es sei denn, der Zug aus Rheine wird in Lingen auf Gleis 1 umgeleitet. Von dort können die Fahrgäste barrierefrei den Ausgang erreichen. Wer aber Richtung Papenburg/Leer möchte, hat als Rollstuhlfahrer in Lingen derzeit keine Chance, den Zug zu nehmen, denn der fährt von Gleis 2 los.

Der Bahn auf rechtlichem Wege auf die Sprünge zu helfen, hält Sackarendt aktuell für schwierig. Hoffnung setzt er auf das Niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz, dessen Überarbeitung derzeit diskutiert werde. "Darin soll der Zugang zu öffentlichen Gebäuden gesetzlich festgeschrieben werden", erklärte der Sozialexperte.

Reisende können sich im Übrigen online bei der Deutschen Bahn über die Betriebsbereitschaft der Aufzüge in Deutschland informieren. Was den Aufzug am Bahnhof in Lingen anbelangt, war dort am Freitagmittag ein "grünes Häkchen" zu sehen und der Hinweis: "Aufzug zu Gleis 2, Status in Betrieb".