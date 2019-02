Aufzug am Bahnhof in Lingen erneut defekt: Peinlich

Lingen. Auf der Peinlichkeitskala von 1 bis zehn ist der regelmäßig defekte Fahrstuhl in der Unterführung des Lingener Bahnhofs inzwischen bei 11 angekommen.

Menschen mit einer Gehbehinderung, die von Lingen aus in Richtung Papenburg möchten und auf Gleis 2 einsteigen müssen, können noch auf hilfsbereite Mitreisende hoffen, die ihnen unter die Arme greifen oder die schwere Tasche hochtragen. Aber was macht der Rollstuhlfahrer?

Er muss sich eine andere Möglichkeit suchen, um ans Ziel zu kommen. Wenn es in Ausnahmefällen mal so sein sollte, ist das sicher kein Drama. Aber die vielen Ausfallzeiten beim Fahrstuhl am Lingener Bahnhof sind eben keine Ausnahmen mehr, sondern andauernde Ärgernisse. Für Menschen mit Handicaps bedeutet dies eine nicht akzeptable Benachteiligung und Ausgrenzung.

Für die Stadt Lingen ist das bitter. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie als neuer Eigentümer des Bahnhofes dort kostenintensive und imagefördernde Maßnahmen plant, muss es in ihrem Interesse liegen, eine dauerhafte Lösung zu finden. Aber wie soll die aussehen? Einen Verantwortlichen der Bahn einzuladen, um vor den städtischen Gremien Rede und Antwort zu stehen, kann jedenfalls nicht schaden. Der schönste Bahnhof in Lingen nutzt am Ende nichts, wenn ein regelmäßig defekter Aufzug für Negativwerbung sorgt.