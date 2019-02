Auf der B70 in Lingen ist am frühen Donnerstagabend ein Lastwagen umgekippt. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagabend auf der B70 in Lingen von der Straße abgekommen, umgekippt und erst in der Böschung zum Liegen gekommen. Für die Bergung wurde die Straße am Freitag ab circa 15 Uhr voll gesperrt. Am Abend um 20.35 Uhr hob die Polizei die Sperrung auf. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art dort.