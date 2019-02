Auf der B70 in Lingen ist am frühen Donnerstagabend ein Lastwagen umgekippt. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagabend auf der B70 in Lingen von der Straße abgekommen, umgekippt und erst in der Böschung zum Liegen gekommen. Nach ersten Einschätzungen hat der Fahrer beim Unfall keine Verletzungen erlitten.