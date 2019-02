Lingen. Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagabend auf der B70 in Lingen von der Straße abgekommen, umgekippt und erst in der Böschung zum Liegen gekommen. Nach ersten Einschätzungen hat der Fahrer beim Unfall keine Verletzungen erlitten. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art dort.

Laut Polizeiangaben hat sich der Unfall am frühen Donnerstagabend um kurz vor 17.30 Uhr ereignet. Der 63 Jahre alte Fahrer wollte mit seinem Lastwagen von der B213 kommend in Lingen-Damaschke auf die B70-Ortsumgehung in Richtung Nordhorn fahren. In Höhe der Schulstraße ist der mit Holz beladene Lastwagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen knallte gegen eine Leitplanke, riss diese mit und kippte um. In einer Böschung kam der Lastwagen zum Liegen. Vermutlich hielten Bäume das Fahrzeug davon, die Böschung noch weiter herunterzurollen.

B70 zunächst voll gesperrt



Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer den Unfall unverletzt überstanden. Während der ersten Unfallaufnahme wurde die B70 voll gesperrt. Die Sperrung in Richtung Meppen wurde inzwischen aufgehoben. In Richtung Nordhorn bleibt die Sperrung noch bestehen. Wann die Bergungs- und Reinigungsarbeiten beginnen, wurde noch nicht mitgeteilt. Wegen des Feierabendverkehrs haben sich im Umfeld des Unfalls größere Staus gebildet, die sich jetzt nach und nach auflösen.





Bereits in den Jahren 2013 und 2014 waren ungefähr an der gleichen Stelle vier Lastwagen von der Lingener Umgehungsstraße abgekommen. Die zuständige Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, konnte keinen technischen Grund für die Häufung ähnlicher Unfälle in diesem Abschnitt der Bundesstraße feststellen. Aufgrund der Häufung der Unfälle hatten die Lingener Grünen seinerzeit besonders für den Bereich der Unterführung an der Schulstraße neue Sicherheitsmaßnahmen gefordert .