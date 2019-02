Die Witwe Bolte gehört auch zu den Leidtragenden, denen Max und Moritz einen Streich gespielt haben. Foto: Kleine Oper Homburg

Lingen. Beinahe jedes Kind kennt die Geschichten von „Max und Moritz“. Die Abenteuer der beiden Laububen hat die Kleine Oper Bad Homburg nun vertont, und präsentiert zusammen mit Musikern der Musikschule des Emslandes dieses Familienmusical am Samstag, 30. März, um 17 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen.