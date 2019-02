Lingen. Frederike Mohs von der Alten Backstube am Universitätsplatz in Lingen und die Ergotherapeutin, Alltagsbegleiterin und Wohnbetreuerin Birgit Voß von "Menschen Domizil" sind erneut eine kreative Kooperation eingegangen. Ab Donnerstag, 14. Februar, heißt es in der Alten Backstube wieder: kreativ sein und schöne bunte Werke gestalten.

Bereits im vergangenen Jahr gab es ein zweitägiges Projekt, bei dem das kreative Gestalten in der Alten Backstube im Vordergrund stand. Aus der damals zweitägigen Aktion, ist nun ein ganzjähriges Projekt entstanden, das bis Januar 2020 läuft. "Jeden zweiten Donnerstag im Monat werden von 14 bis 17 Uhr im Nebenraum der Alten Backstube die Pinsel und Klebestifte geschwungen", freute sich Frederike Mohs. Das Projekt ist für Personen mit einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen Behinderung, die von "Menschen Domizil" betreut werden und für Besucher der alten Backstube. "Wir freuen uns zudem auch immer wieder über Menschen, die einfach an der Alten Backstube vorbeilaufen und so an den künstlerischen Nachmittagen teilnehmen. Jeder ist an den Nachmittagen willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich", betont Birgit Voß. An jedem Donnerstag wird zudem eine allgemeine Sozialberatung jeweils von 10 bis 11 Uhr und von 15 bis 16 Uhr angeboten. Das "Offene Atelier" ist eine Erweiterung der Freizeitangebote von "Menschen Domizil".

Frei aus Angeboten wählen

"Sowohl 'Menschen Domizil' als auch die Diakonie haben Geld für Materialien beigesteuert, sodass die Teilnehmer für geringe Materialkosten etwas Schönes basteln können", erklärt Voß. "Wir freuen uns über eine tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten", ergänzte sie. Niemandem wird hier vorgeschrieben, was gestaltet wird. Es gibt verschiedene Kreativplätze, sodass die Teilnehmer gleichzeitig bunte Bilder malen, häkeln lernen oder etwas basteln können. Am Donnerstag, 14. Februar, dreht sich alles um das Thema Karnevalsmasken. "Falls jemand keine Lust auf die Gestaltung einer Maske hat, kann er auch frei aus den vielen anderen Angeboten wählen", so die Sozialarbeiterin. Das Kreativangebot wird immer vorab bekanntgegeben.

Neue Kooperationspartner gewinnen



"Wir freuen uns auf einen großen Zulauf. Der Umgang ist immer sehr familiär und persönlich aber es gibt auch Rückzugsmöglichkeiten. Man fühlt sich wie im eigenen Wohnzimmer", freuten sich Frederike Mohn und Birgit Voß. Die beiden sind weiterhin auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern: "Gerne würde wir neue Kooperationspartner für unser Projekt gewinnen und es darf jederzeit gerne Material bei uns abgegeben werden. Wir holen dies auch ab." Bei Fragen können sich Interessierte gerne in der Alten Backstube unter 0591 4666 oder im Büro der Diakonie unter 0591 800410 melden.