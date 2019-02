Lingen. Unter dem Motto des Berufswettbewerbs 2019 „#landgemacht – Qualität. Vertrauen. Zukunft.“ trafen die rund 130 Landwirtschaftsschüler und die elf Hauswirtschaftsschülerinnen in der Aus- und Weiterbildung an den BBS Lingen Agrar und Soziales aufeinander.

Ab dem 5. Februar wurden die besten Auszubildenden der Grünen Berufe aus ganz Deutschland ermittelt. Allein in Niedersachsen gingen über 3.200 Schüler an 40 Berufsbildenden Schulen an den Start. An BBS in Lingen begrüßte Schulleiterin Petra Niewiera die motivierten Teilnehmer. Hermann Hermeling, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Lingen, lobte die Qualität der Schularbeit an den BBS Lingen-AS." Beim letzten Berufswettbewerb 2017 hat es sogar ein Team aus Lingen auf den dritten Platz beim Bundesentscheid geschafft. Das ist eine ganz tolle Erfahrung für die jungen Menschen, einmal über den emsländischen Tellerrand hinaus zu schauen“, spornte Hermeling die Teilnehmer an.







Bei dem Wettbewerb testeten die Agrar-Schüler ihr Wissen, Geschick und ihre Fertigkeiten auf ihrem Fachgebiet. Getreu dem diesjährigen Motto: „Grüne Berufe #landgemacht“ galt es diverse Aufgaben zu theoretisch zu bewältigen und auch praktisches Wissen anzuwenden. So sollten die Schüler der Leistungsgruppe I einen abgerissenen Stecker eines Beleuchtungskabels reparieren und diverse Futtermittel, Werkzeuge und Sämereien bestimmen. In der Leistungsgruppe II sollten die Teilnehmer eine Ackerschlagkartei erstellen und ein Stellenangebot verfassen.





Die Teilnehmerinnen im Bereich Hauswirtschaft waren ebenfalls aufgefordert, neben den allgemein- und berufstheoretischen Fragen praktische Aufgaben zu bewältigen. So lautete das Motto in diesem Jahr: „Die neue Idee der Schulmensa - Salat to go.“

„Dieser Wettbewerb ist hautnah an die Praxis angelegt. In ihrem späteren Berufsalltag werden sie diesen Aufgaben begegnen. Es ist auch die Chance für unsere Schüler zu erfahren, in welchen Bereichen sie für die Abschlussprüfung noch stärker arbeiten sollten“, so Clemens Terhorst, Abteilungsleiter Agrar und Ernährung an den BBS Lingen-AS.

Anzeige Anzeige

Die Gewinner der Leistungsgruppe I der BBS Lingen – AS mit einer hohen Punktzahl qualifizieren sich für den Bezirksentscheid, der am 12. März an den BBS Ammerland in Rostrup ausgetragen wird. Für die in der Weiterbildung befindlichen Schüler der Ein- bzw. Zweijährigen Fachschule Agrarwirtschaft findet in der Leistungsgruppe II die nächste Qualifikationsstufe bereits auf Landesebene vom 5. bis 6. April an der DEULA in Nienburg statt. Danach folgt der Bundesentscheid in Bayern.

Träger des Berufswettbewerbs sind Landjugend, Landvolk und Landfrauen unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammer und der Fachschulen.





.