Lingen. Die Probleme mit dem Aufzug zu Gleis 2 des Lingener Bahnhofs reißen nicht ab: Seit Anfang der Woche ist der Fahrstuhl erneut defekt – und laut der Bahn fehlen noch die für die Reparatur benötigten Ersatzteile.

Der Aufzug ist die einzige Möglichkeit, unabhängig von der steilen Treppe auf den Bahnsteig für Fahrten in Richtung Papenburg und Norderney zu kommen. Seit Montag ist der Weg dorthin für Menschen mit Gehbehinderungen schier unmöglich.

Ursache für Schaden unklar

"Seit Anfang der Woche ist der Aufzug leider defekt", sagt Sabine Brunkhorst, Pressesprecherin der Deutschen Bahn, auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine genaue Ursache für den Schaden liege noch nicht vor.

"Die Dauer der Reparaturarbeiten ist nicht bekannt." Sabine Brunkhorst, Pressesprecherin der Deutschen Bahn

Fest stehe, dass mehrere technische Ersatzteile bestellt und eingebaut werden müssen. "Die Herstellerfirma arbeitet an der Störungsbeseitigung", sagt Brunkhorst. Wie lange es dauert, bis die Ersatzteile vor Ort sind und eingebaut werden können, steht nicht fest. "Die Dauer der Reparaturarbeiten ist nicht bekannt."



Mindestens drei Ausfälle im Jahr 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass der Aufzug am Lingener Bahnhof defekt ist. In den vergangenen Jahren ist der Aufzug so häufig und teils für mehrere Tage außer Betrieb gewesen, dass es so gut wie unmöglich ist, den Überblick über die Anzahl der Ausfälle zu behalten. Allein im Jahr 2018 gab es mindestens drei bekannte Ausfälle. Und die dauerten auch mal mehrere Wochen. So war der Aufzug zu Gleis 2 unter anderem von August bis Dezember nicht funktionstüchtig. (Weiterlesen: Aufzug am Bahnhof Lingen funktioniert wieder nicht)

Dabei kam heraus, dass die Verzögerungen bei der Reparatur damals nicht nur technische Gründe hatten. Sie gingen auch auf die Deutsche Bahn selbst zurück, die allein sechs Wochen benötigte, um den Auftrag an den Hersteller Thyssen Krupp zu erteilen. Dies ging aus einem Brief von Thyssen Krupp an den Fraktionsvorsitzenden der Bürgernahen, Robert Koop, hervor. (Weiterlesen: Defekter Aufzug in Lingen: Bahn braucht sechs Wochen für Auftragserteilung)



Deutsche Bahn entschuldigt sich



Die Reparatur hat die Deutsche Bahn damals 30.000 Euro gekostet. In der dreimonatigen Reparatur-Zeit musste die Ortsfeuerwehr Lingen zum Bahnhof ausrücken, um einen Elektrorollstuhl die Treppen herunterzutragen. Die Stadt stellte die Kosten für den Einsatz in Höhe von rund 200 Euro daraufhin der Bahn in Rechnung. (Weiterlesen: Feuerwehreinsatz am Bahnhof Lingen)

Soweit soll es dieses Mal nicht kommen. "Es ist selbstverständlich in unserem Interesse, dass der Aufzug baldmöglichst wieder in Betrieb gehen kann", sagt Sabine Brunkhorst. Für die Beeinträchtigungen während der Störung bitte die Deutsche Bahn um Entschuldigung.

Sie verweist auch auf die App "Barrierefrei" der Deutschen Bahn. Dort können Reisende laut Bahn Informationen über ihre jeweils benötigten Aufzüge und Rolltreppen abrufen und sich über eine Merkliste frühzeitig darüber informieren, ob diese aktuell Störungen aufweisen.