Lingen. In der Nacht zu Mittwoch kam es im Löwenzahnweg zu gleich drei Autoaufbrüchen. Zudem wurde in eine Doppelhaushälfte eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Die Autos standen jeweils auf den Hofeinfahrten der Geschädigten und wurden durch Unbekannte aufgebrochen. Laut Polizei wurde aus einem Fahrzeug unter anderem eine Geldbörse gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Einbruch in Doppelhaushälfte

In der Nacht kam es im Sonnenblumenweg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Nachdem die Täter in das Haus gelangten, stahlen sie zwei Geldbörsen samt Inhalt. Auch hier ist die Höhe des Schadens nicht bekannt. Im Kornblumenweg gelangten Unbekannte in den Garten eines Einfamilienhauses und versuchten einen verschlossenen Gartenschuppen zu betreten. Ohne Erfolg, so die Polizei.

Zusammenhang zwischen Taten?

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden