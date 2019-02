Lingen. Mehrere Senioren in der Marientor-Residenz an der Marienstraße in Lingen haben vergangenen Donnerstagabend vergebens darauf gewartet, im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen abgeholt zu werden. Sie mussten im Haus die kontrollierte Sprengung der Bombe wenige 100 Meter weiter mit anhören. Angehörige beschwerten sich deshalb bei der Stadtverwaltung.

Anke Helming und Silke Lüßling sind zwei von ihnen. Die Mutter von Helming und die Eltern von Lüßling wohnen in dem Haus. In diesem befinden sich Seniorenwohnungen. Eine Betreuung durch den Malteser Hilfsdienst, der im Erdgeschoss ein Servicebüro eingerichtet hat, ist möglich.

Bernarda Helming, die 78 Jahre alt ist, hatte noch Glück. Ihre Tochter, die am Donnerstagnachmittag von dem Bombenfund und der Evakuierung in einem Radius von 1000 Metern gehört hatte, rief ihre Mutter an und holte sie gegen 17.15 Uhr ab. Am nächsten Morgen erfuhr sie dann, dass in dem Haus neun Rentner nicht abgeholt worden seien. Es könne doch wohl nicht angehen, dass Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen wollen bei der Evakuierung, während Senioren, die darauf warten, abgeholt zu werden, vergessen werden, kritisierte Anke Helming.

Angst um die Eltern

Große Ängste hat auch Silke Lüßling um ihre Eltern, 80 beziehungsweise 88 Jahre alt, ausgestanden. Sie beschwerte sich deshalb schriftlich bei Oberbürgermeister Dieter Krone. Nach ihren Angaben ist die Polizei an jenem Abend auch in dem Haus gewesen. Ihre 80-jährige Mutter habe sie gegen 19 Uhr besorgt angerufen, "dass sie nach unten in den Flur mit meinem Vater und anderen Bewohnern gehen sollte, um wegen einer Bombenentschärfung abgeholt zu werden". Silke Lüßling, die in Rheine wohnt, hatte von der Evakuierung in Lingen nichts mitbekommen.









Sie ging deshalb davon aus, dass ihre Eltern auch in Sicherheit gebracht worden sind und war dann fassungslos, als um 22.30 Uhr ein erneuter Anruf ihrer Mutter kam. Allen restlichen Bewohnern sei kalt durch das Warten im Flur, sie seien immer noch nicht abgeholt worden. Lüßling rief sofort bei der Bürgerhotline der Stadt Lingen an. Die Mitarbeiter seien sehr erschrocken gewesen, dass sich dort noch Bewohner aufhielten, denn das DRK sei doch da gewesen. Sie sicherten nach Lüßlings Angaben zu, dass die Senioren innerhalb von zehn Minuten abgeholt würden.

Anzeige Anzeige









Doch dazu kam es nicht. Die Senioren warteten weiter. "Kurz vor Mitternacht haben sie dann einen großen Knall gehört und sind dann zurück in ihre Wohnungen gegangen", so Lüßling. Sie wisse, dass es sich um eine Extremsituation gehandelt habe. Aber es sei den alten Leuten mehrfach versichert worden, dass sie abgeholt würden. "Mein Vater ist 88 Jahre alt, er hat den Weltkrieg noch erlebt, wie die Bomben über Lingen gefallen sind. Was würde bei einem Störfall am AKW passieren, werden dann alle in Sicherheit gebracht?", fragte sie.

Fahraufträge vom Krisenstab

Der Malteser Hilfsdienst unterhält ein Servicebüro in dem Haus. Dies bedeutet aber nicht, dass er deshalb auch automatisch mit dem Abtransport der Bewohner im Rahmen der Evakuierung beauftragt worden war. Wie Dienststellenleiter Norbert Hoffschröer auf Anfrage der Redaktion erläuterte, haben die einzelnen Rettungsdienste an jenem Abend ihre Fahraufträge vom Krisenstab der Stadt Lingen bekommen. "Unsere primäre Aufgabe bestand darin, zu den drei Seniorenheimen Stephanus-Haus, Haus Simeon und Alloheim zu fahren, die Senioren dort abzuholen und in das Evakuierungszentrum an der Berufsschule zu fahren", erklärte Hoffschröer. Um den Transport der Bewohner des Mutter Teresa-Hauses habe sich das Krankenhaus gekümmert. An jenem Abend sind nach seinen Angaben vor allem Fahrzeuge des DRK, der Malteser, aber auch der Johanniter und DLRG unterwegs gewesen.





"Kommunikationsproblem"

Ein "tiefgreifendes Kommunikationsproblem" vermutet ein Sprecher der Polizei als Ursache dafür, dass die alten Leute nicht aus dem Haus an der Marienstraße abgeholt worden seien. Das sei sehr bedauerlich, gleichwohl machten Schuldzuweisungen keinen Sinn, sagte der Sprecher. Alle hätten in jener Nacht "mit maximalem Engagement und Herzblut gearbeitet". Es sei wichtig, diese Fehler in der Nachbetrachtung aufzuarbeiten, damit sie sich nicht wiederholen.

Entschuldigung der Stadtverwaltung

"Wir bedauern das sehr und entschuldigen uns dafür", sagte Katrin Möllenkamp, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, Recht und Ordnung, im Gespräch mit unserer Redaktion. Dies habe sie auch in einem Telefonat mit dem Vater von Silke Lüßling deutlich gemacht. Es sei sehr bewegend für sie gewesen, wie dieser seine Eindrücke als Jugendlicher von der Bombardierung Lingens wiedergegeben habe, sagte Möllenkamp. Besonders verheerend waren die zwei Bombenangriffe am 21. Februar sowie am 21. November 1944 – dabei wird auch der nun entdeckte Blindgänger abgeworfen worden sein.









Die Fachbereichsleiterin verwies darauf, dass es an dem Abend mindestens drei Kontakte mit Bewohnern und Angehörigen des Hauses gegeben habe. Auch das DRK sei vor Ort gewesen, nach 22.30 Uhr noch einmal mit dem Hinweis, dass die Bewohner des Hauses im Bereich des Spielplatzes abgeholt werden sollten. Dort sei aber niemand gewesen, sodass die Besatzung des Fahrzeugs davon ausgegangen sei, die Senioren wären bereits abgeholt worden. "Da hat es in der Kommunikation ganz offensichtlich gehakt", betonte Möllenkamp.









Nach ihren Angaben werden die Abläufe am 31. Januar rund um die kontrollierte Sprengung der Bombe demnächst aufgearbeitet, um aus den Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen. Was den noch vorhandenen Verdachtspunkt auf dem Gelände der künftigen "White City" anbelangt, sagte Möllenkamp, dass die Untersuchungen inzwischen abgeschlossen seien und die Messergebnisse ausgewertet würden. Mit weiteren Informationen sei Anfang nächster Woche zu rechnen. "Der Sprengmeister macht uns große Hoffnung, dass es kein Blindgänger ist", äußerte sich die Fachbereichsleiterin optimistisch.