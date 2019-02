Osnabrück. Ende März 2017 ist in einer Unterkunft für Asylbewerber im südlichen Emsland ein Iraner mit einem Messerstich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein ebenfalls aus dem Iran stammender Mann, der in derselben Wohnung untergebracht war. Der Prozess gegen den 35-Jährigen hat jetzt vor dem Landgericht Osnabrück begonnen.

Am späten Abend des 31. März 2017 war ein Firmenbetreiber am Saller Weg in Lengerich noch mit einem Mitarbeiter damit beschäftigt gewesen, einen der Firmenwagen mit Werkzeug zu bestücken. Mit einem Mal war auf den in gleißendes Scheinwerferlicht getauchten Betriebshof ein stark blutender Mann getaumelt. „Er hat auf Englisch um Hilfe gerufen, mehrmals, und war dann zusammengebrochen“, so der als Zeuge vor Gericht aussagende Firmenchef.

Starke Blutung

Er und sein Mitarbeiter hatten sich sofort des Verletzten angenommen und versucht, die Blutung zu stillen. „Bis der Rettungswagen da war, haben wir alles Bindenmaterial aus zweien unserer Lkw-Verbandskasten verbraucht gehabt, so stark geblutet er“, erinnert er sich noch heute. Nur kurze Zeit später sei ein zweiter, ebenfalls in der benachbarten Unterkunft lebender Mann mit dem Fahrrad auf den Hof gekommen.

„Der hat ,My Friend, my Friend` gerufen und wollte zu dem, der am Boden lag, aber mein Mitarbeiter hat ihn festgehalten“, so der Zeuge. Denn kurze Zeit zuvor habe er diesen Mann auf seinem Fahrrad „genau in die andere Richtung, den Sallerweg runterrasen sehen“, erklärte er gegenüber dem Gericht das Festhalten des einen. Dann waren auch schon die Rettungskräfte und die Polizei erschienen. Der Verletzte konnte gerettet werden, er war von einem Stich mit einem Messer nah der Halsschlagader schwer verletzt worden.

Flaschenscherben auf dem Boden

Vor und in der Unterkunft waren später an mehreren Stellen Blutstropfen gefunden worden, die von dem Verletzten stammten. Im Wohnungsflur und in der Küche hatten verstreut Flaschenscherben auf dem Boden gelegen. Der Verletzte hat angegeben, von seinem Mitbewohner mit dem Messer angegriffen worden zu sein. Dieser bestreitet das. Er gibt an, den anderen draußen, in einiger Entfernung von der Unterkunft, blutend vorgefunden zu haben. Bei ihm seien zwei Männer, Deutsche, gewesen, von denen einer ihn mit einem Messer oder einer anderen Waffe bedroht habe. Er habe sich desungeachtet um seinen blutenden Mitbewohner gekümmert, sein Hemd zerrissen und damit die Blutung zu stoppen versucht.

Vor dreieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen

Der 35- Jährige stammt aus Iran und hat zu Beginn des Verfahrens vor dem Schwurgericht zu seiner Person erklärt, er habe dort den Peschmerga, einer aus Kurden gebildeten Miliz, angehört und gegen den IS in der Stadt Mossul gekämpft. Vor dreieinhalb Jahren kam er zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter in die Bundesrepublik, lebt aber inzwischen von beiden getrennt in der Unterkunft im, südlichen Emsland.

Am Nachmittag des Tattages will er am Sportplatz in Lengerich gesessen und Bier getrunken haben. Als er abends zur Unterkunft zurückgekehrt war, will er die Blutstropfen vorgefunden haben. Das Verhältnis mit seinem Mitbewohner beschrieb er als wechselhaft. Man habe hier und da mal zusammengesessen, gemeinsam gegessen oder auch Alkohol getrunken, aber er sei auch häufiger genervt von dem anderen gewesen, der immer sehr laut gewesen sei. Das Verfahren wird fortgesetzt.