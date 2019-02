Lingen. Einen neuen Besitzer hat das Gebäude, in dem das Modehaus Mensing in der Lingener Lookenstraße 17 zu finden ist. Die Müller Holding, bekannt durch die gleichnamige Drogeriekette, hat die Immobilie gekauft.

Der Müller-Konzern mit Sitz in Ulm hat die Liegenschaft mit 1600 Quadratmetern Mietfläche von einem regionalen, privaten Eigentümer übernommen. Das hat das Beratungsunternehmen Lührmann aus Osnabrück mitgeteilt, das eigenen Angaben zufolge den Ankauf unterstützt hat. Demnach sei über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden. Der Mietvertrag mit dem Modehaus Mensing, ein Anbieter für Damen- und Herrenoberbekleidung, bestehe langfristig fort, heißt es in der Mitteilung.





Das Unternehmen Müller ist in sieben europäischen Ländern mit mehr als 800 Filialen vertreten. Drogerien betreibt es demnach in Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Kroatien und Slowenien. Die nächsten Filialen in der Region sind in Meppen und Rheine zu finden. In diesen gibt es neben Drogerie-Artikel unter anderem Schreib-, Spiel- und Haushaltswaren, Multimedia-Artikel, Kosmetik und Kleidung. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt Müller rund 35.000 Mitarbeiter.



Positiv äußerte sich in der Mitteilung zum Immobilienkauf Vincent Weber, der Berater bei Lührmann, in Bezug auf die Lingener Innenstadt. "Lingen kann sich aufgrund des attraktiven Mieterbesatzes gut gegenüber den nahegelegenen Wettbewerbsstädten Nordhorn und Meppen behaupten", wird Weber zitiert. Die Lookenstraße sei eine einladende Fußgängerzone mit anziehungsstarken Mietern.