Freren. Das geplante Konzert mit den Stokes am Samstag, 16.3.2019, um 20 Uhr fällt leider aus organisatorischen Gründen aus. Als Alternative konnte der Kulturkreis Impulse die Irish Folk Band CrasHandOH engagieren. Unter dem Bandmotto „Irish-Folk für Bier, Bauch und Beine“ wird das Traditional Irish Folk Music St. Patrick's Day Special begleitet von einem Whisky-Tasting mit "Vom Fass" aus Lingen.

Seit über 20 Jahren ist CrasHandOH in Sachen Irish-Folk-Music in Deutschland unterwegs und haben schon auf vielen Bühnen ihr Publikum begeistert. Jeder Irland-Fan bringt sicherlich eine prägende Erinnerung aus seinem Urlaub mit nach Hause. Ein urgemütlicher Pub, viele nette Leute, ein kühles Glas Guinnes, ein feiner irischer Whisky und dann diese ansteckende Musik… Das sind unvergessliche Erinnerungen und Momente, die sehr lange im Kopf verbleiben.

Fundus ist unerschöpflich

Und genau an dieser Stelle haben sich auch die vier Vollblutmusiker von CrasHandOH „infiziert“ und ihre Laufbahn gestartet. Der Fundus an Irish-Folk-Music ist unerschöpflich und viele namhafte Bands wie die Dubliners, Chieftains, Fureys usw. haben in den vergangen Jahrzehnten ihre individuellen musikalischen Zutaten hinzugefügt und den alten Songs immer wieder ein neues Gewand verpasst.

Eigenes Markenzeichen

Viele der traditionellen Titel bekommen auch bei CrasHandOH ein völliges neues Outfit. Es muss alles ein wenig schmissiger und druckvoller auf der Bühne klingen und die Titel müssen sofort beim Publikum Wirkung zeigen. Mit dieser Ausrichtung hat sich CrasHandOH ein eigenes Markenzeichen geschaffen. Irish-Folk-Music für Bier, Bauch und Beine. – Das ist das Credo der Band.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Bereits gekaufte Karten bleiben natürlich auch für dieses Konzert gültig oder können zurückgegeben werden. Der Kartenvorverkauf läuft im Kulturzentrum Alte Molkerei Freren, Telefon 05902 93920 , im Shop: www.impulse-freren/shop, per E-Mail: info@impulse-freren.de, bei der Tourist Info Lingen, Telefon 0591 9144-144 und bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.