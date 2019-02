Kreativ (Frei)tage in der Kunstschule Lingen CC-Editor öffnen

Die Kunstschule Lingen lädt auch in dieser Saison wieder alle Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren zu den Kreativ (Frei)tagen ein. Foto: Kunstschule Lingen

Lingen. Auch in diesem Jahr lädt die Kunstschule Lingen wieder zum offenen Angebot der „Kreativ (Frei)tage“ am Freitagnachmittag in den Räumen der Kunstschule ein. Ohne vorherige Anmeldung können alle interessierten Kinder ab vier Jahre daran teilnehmen.