An Weiberfastnacht stehen die Frauen im Mittelpunkt – auch in Lingen. Foto: dpa

Lingen. Weiberfastnacht markiert in Deutschland den Beginn des offiziellen Straßenkarnevals, der im Rosenmontag seinen Höhepunkt findet und in der Nacht zum Aschermittwoch endet. An Weiberfastnacht, 28. Februar 2019, stehen die Frauen im Mittelpunkt – auch in Lingen.