Lingen. Rockmusical „Woodstock the Story“ im Theater an der Wilhelmshöhe lässt am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr den unsterblichen Spirit des Sommers 1969 wieder aufleben.

Es war der Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung der US-amerikanischen Hippie-Kultur: das Woodstock Festival. Es begann am 15. August 1969 mit Folk-Sänger Richie Havens und endete am 18. August, als der geniale Jimi Hendrix die Zuschauer mit seinem „Hey Joe“ auf den Heimweg schickte. Drei Tage voller Musik im Zeichen der Liebe und des Friedens auf einem 2,4 Quadratkilometer großen Farmgelände in Bethel im US-Bundesstaat New York. Eine halbe Million Menschen pilgerten zu dem berühmten Open-Air-Event, das die Welt veränderte und 50 Jahre später noch immer unvergessen ist.



Neue Dimensionen

„Woodstock the Story– Das Rockmusical“ versetzt die Besucher auf elektrisierende Weise in diese Zeit, in der Rockmusik eine neue Dimension fand. Die Inszenierung erzählt von Menschen, die nicht ahnten, dass sie gerade Musikgeschichte schrieben, von Idealen und Ideologien, von Wünschen und Träumen und von den Kontrasten in der Gemeinschaft. Insgesamt 32 Bands und Solo-Künstler zelebrierten damals „Three days of Peace & Music“. Gemeinsam machten sie die Woodstock Music & Art Flair zu einem Mythos – zum berühmtesten Rock-Festival aller Zeiten, das als die Mutter aller Open-Airs gilt.

Videoprojektion

In drei Stunden werden von diesen drei Tagen Theaterszenen präsentiert, kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer kraftvollen Live-Band, welche die besten Songs der bekanntesten Bands des Festivals spielt unter anderem von The Who, Santana, Melanie, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplaen, Crosby Stills & Nash und Sly & The Family Stone.

Mit einer sechsköpfigen Liveband unter der Leitung von Matthijs van Noort und einer Prise charmanten Witz erzeugt die Show ein Gänsehaut versprechendes Gemeinschaftsgefühl bei den Besuchern.

Wer sich in die Flower-Power-Zeit zurück versetzt fühlen möchte, kann Eintrittskarten zum Preis von 29 bis 33 Euro bei der Tourist-Info Lingen, 0591/ 9144-144 und online unter www.lingen.de erwerben.