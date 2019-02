Lingen. Im Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht Lingen gegen die beiden Geschäftsführer der Alloheim-Gruppe in Düsseldorf, Rainer Hohmann und Thomas Kupczik, hat der Richter am Mittwoch auf Freispruch entschieden und den Bußgeldbescheid aufgehoben.

Eine nicht erfolgte Schlüsselübergabe für den Medikamentenschrank von der Nacht- auf die Tagschicht im Alloheim in Lingen-Reuschberge, kein Ersatzschlüssel, der aufzutreiben war und schließlich der Aufbruch des Schrankes: Dieser Vorfall am 26. Juli 2018 um 10.40 Uhr bildete den Rahmen für das Bußgeldverfahren, das die Stadtverwaltung als Heimaufsicht gegen die Geschäftsleitung des Pflegeunternehmens angestrengt hatte. Ihr Vorwurf: Der Vorfall ist auf organisatorische Mängel zurückzuführen, die die Unternehmensspitze zu verantworten hat. Dieser Begründung folgte das Gericht nicht. Der Vorfall mit dem Medikamentenschrank reiche alleine nicht aus, um einen Verstoß gegen eine ärztliche Anordnung zu begründen. "Ohne einen Pflichtverstoß kann aber kein Organisationsverschulden begründet werden", so der Richter.

Unangemeldete Prüfung

Karin Krieger von der Heimaufsicht der Stadt hatte eingangs den Ablauf jenes Julitages geschildert, als sie um 10.30 Uhr zu einer unangemeldeten Prüfung in die Pflegeeinrichtung gekommen war. Eine Vertreterin vom Qualitätsmanagement teilte ihr mit, dass der Nachtdienst den Schlüssel mitgenommen habe. Der Ersatzschlüssel war auch nicht griffbereit, da sich dieser beim Hausmeister befand, der erkrankt war. Der Schrank wurde dann aufgebrochen.



"Da ist etwas gründlich schiefgegangen", kritisierte der Richter die nicht erfolgte Schlüsselübergabe. Es liege aber kein Verstoß gegen eine ärztliche Anordnung vor, da für keinen der Bewohner eine Frühmedikation angeordnet worden sei, so die Verteidigung der beiden Geschäftsführer. "Die Schlüssel werden beim Übergabegespräch übergeben, das ist bislang noch nie schiefgegangen", sagte die Anwältin. Das sei kein Organisationsverschulden der Geschäftsführung. Die Organisation ist nach ihren Worten durch die vorhandenen Personalstrukturen Pflegedienstleitung, Stellvertretung und Qualitätsbeauftragte gegeben.





Ein Sprecher der Alloheim Senioren-Residenzen SE: „Wir freuen uns, dass das Gericht unsere Position bestätigt und den Bußgeldbescheid aufgehoben hat. In dem konkreten Fall bestand aufgrund einer Verkettung unglücklicher und erstmalig aufgetretener Umstände zu Beginn der Frühschicht kein Zugang zum Medikamentenschrank eines Wohnbereichs im Alloheim Lingen. Hierdurch gab es jedoch keinerlei Beeinträchtigungen für die Bewohner. Wir bedauern diesen Vorfall ausdrücklich. Die Einrichtung hat umgehend Maßnahmen eingeleitet, um für die Zukunft einen vergleichbaren Fall zu vermeiden.“







Altmeppen: Strukturen schaffen, die Fehler vermeiden

Das sah Erster Stadtrat Stefan Altmeppen anders. Eine Geschäftsführung müsse Strukturen schaffen, die solche Fehler vermeiden helfen. Eine schriftliche Dokumentation der Schlüsselübergabe zum Beispiel, wie sie in anderen Pflegeeinrichtungen Standard sei, sei im Alloheim in Lingen erst nach dem Vorfall angeordnet worden. "Ich kann Ihnen 300 Einrichtungen nennen, die kein Schlüsselübergabeprotokoll führen", entgegnete die Verteidigerin der Alloheim-Vertreter. Diese Äußerung löste Gelächter unter den Zuhörern im Saal aus. Altmeppen sagte, dass die Alloheim-Gruppe über 100 Pflegeheime leite. Einheitliche Strukturen würden von der Geschäftsführung vorgegeben. In der Einrichtung in Lingen habe es in der Vergangenheit extrem viele Personalwechsel gegeben, Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen und Freiberufler seien eingesetzt worden. Dadurch entstehe kein eingespieltes Team, das für Verlässlichkleit sorge.

Richter: Überdenkenswert

Knackpunkt für den Freispruch sei, dass nicht greifbar sei, gegen welche ärztliche Anordnung konkret verstoßen worden sei, so der Richter. "Dass ein Ersatzschlüssel nicht da ist, weil ein Hausmeister die Schlüsselkompetenz für Ersatzschlüssel hat, halte ich aber für sehr überdenkenswert", sagte der Jurist. Hier müsse die oberste Leitung, der Eigentümer, konkrete Vorgaben machen. Dies sei jetzt auch geschehen und "die Einsicht gereift", meinte der Richter abschließend.

In einem weiteren Verfahren wirft die Stadt Lingen der Geschäftsführung von Alloheim vor, eine Anordnung zur Beseitigung von Mängeln in der Pflegeeinrichtung im Emsauenpark im Hinblick auf Struktur- und Prozessqualität nicht umgesetzt zu haben. In diesem Verfahren ist noch kein Termin zur Hauptverhandlung bestimmt.