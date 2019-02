Die nächste Beatschicht findet am Freitag, 8. Februar 2019, im Alten Schlachthof Lingen statt. Beginn 21 Uhr, Einlass 20 Uhr. Foto: Book of Raw

Lingen. Zur nächsten Beatschicht live lädt am Freitag, 8. Februar 2019 der Verein Beatschicht in Kooperation mit dem Alten Schlachthof Lingen ein. Nachdem man bereits „Schichten“ mit Größen wie Roger & Schuh, Curse oder auch dem New Yorker Masta Ace veranstaltete, geht es nun in die Tiefen des Berliner HipHops.