Lingen. Mit Wirkung vom 5. Februar 2019 wurde Dr. Sebastian Ludes zum Richter am Amtsgericht ernannt und dem Amtsgericht Lingen zugewiesen.

Das geht aus einem Schreiben des Amtsgerichts hervor.

Ludes, geboren 1983, war nach Abschluss seines juristischen Studiums an der Universität Osnabrück und dem anschließenden Referendariat zunächst als Rechtsanwalt in Heide in Schleswig-Holstein tätig, bis er im Jahre 2013 als Richter auf Probe in den höheren Justizdienst des Landes Niedersachsen eintrat. Nach Stationen an dem Landgericht Stade, der Staatsanwaltschaft Stade und diversen Amtsgerichten des dortigen Bezirks wechselte er 2017 in den Bezirk des Landgerichts Osnabrück, wo er zunächst an den Amtsgerichten Nordhorn und Meppen eingesetzt war.



Am Amtsgericht Lingen ist Sebastian Ludes insbesondere für Verfahren in Bußgeld-, Familien- und Betreuungssachen zuständig.

Die Ernennungsurkunde wurde ihm von der Vizepräsidentin des Landgerichts Annegret Quere-Degener in Osnabrück ausgehändigt