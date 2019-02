Lingen. Das Geräusch vom Zusammenkehren der Scherben kann Britta Kerschbaum nicht mehr hören. Bei der Bombensprengung in Lingen am vergangenen Donnerstag sind die Fenster ihrer Wohnung teilweise völlig zerstört worden.

Britta Kerschbaum und ihr Mann Ludwig wohnen direkt am Alten Hafen in Lingen. Während der Sprengung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg dort mussten auch sie, so wie rund 8800 Lingener, ihre Wohnung verlassen. Während der Evakuierung war Britta Kerschbaum bei Freunden in Holthausen-Biene. Ihr Mann Ludwig ist Pflegedirektor des Lingener Bonifatius-Hospitals. Er befand sich als Vertreter des Krankenhauses im Krisenstab der Stadt. Nachdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst um 23.52 Uhr die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe gesprengt hatte, ist Britta Kerschbaum gegen viertel vor eins am Freitagmorgen in die Wohnung zurückgekehrt. Vor dem Einrichtungshaus BvL werden die Scherben der zerstörten Schaufensterfront zusammengekehrt. "Ein schreckliches Geräusch", sagt Britta Kerschbaum.





"Das erste, was ich in der Wohnungstür gespürt habe, war die Kälte, die mir entgegenkam", erinnert sich Britta Kerschbaum. Überall hätten Scherben gelegen. Sehen kann Britta Kerschbaum diese direkt. "Die Druckwelle der Explosion war so stark, dass teilweise die Lichtschalter angegangen sind", sagt sie. Es sei ein gespenstisches und schreckliches Gefühl gewesen. Britta Kerschbaum geht einen Stock tiefer zu ihrer Nachbarin Carolin Friese. "Wir haben uns gegenseitig getröstet und eine sehr nette Polizistin hat sich um uns gekümmert", berichtet Britta Kerschbaum.

Immer noch Glassplitter in der Wohnung

Am nächsten Tag herrscht in der Wohnung der Kerschbaums reger Betrieb. "Der Hausverwalter, ein Gutachter und die Fensterbauer haben sich die Klinke in die Hand gegeben", sagt Britta Kerschbaum. Am Abend habe dann der Gutachter sein "Go" für die Aufräumarbeiten gegeben. Sofort seien Freunde gekommen, hätten geholfen und die zerstörten Fenster provisorisch abgedichtet. Eines bleibt der Frau dabei jedoch nicht erspart: "Da war wieder dieses schreckliche Geräusch beim Zusammenkehren der Scherben." Die letzten kleinsten Splitter sind aber immer noch in der Wohnung. "Barfuß laufen ist im Moment noch nicht", klagt Britta Kerschbaum fast eine Woche nach der Bombensprengung.





Ludwig Kerschbaum wirkt entspannt: "Ich hatte deutlich mehr Schäden erwartet." Er, seine Frau und die anderen Bewohner des Hauses seien gut weggekommen. "Wenn der Blindgänger unkontrolliert hochgegangen wäre, würden wir heute nicht hier zusammensitzen", sagt Ludwig Kerschbaum, während Handwerker Holzplatten in die leeren Fensterrahmen einbauen. Er lobt nicht nur Freunde und Bekannte, von denen es viele spontane Hilfsangebote gegeben habe. "Auch die Stadt ist von sich aus auf die Bewohner unseres Hauses zugegangen und hat sich gekümmert." Ludwig Kerschbaum ist froh, dass "wir das Ding los sind". Er denke jetzt an die "armen Schweine" zu Kriegszeiten. Die habe es damals viel schlimmer getroffen.

Für die Schäden an der Wohnung und der Einrichtung bei Kerschbaums kommen die Gebäude- beziehungsweise Hausratversicherung auf. Ihre Nachbarin Carolin Friese hingegen weiß noch nicht, welche Schäden überhaupt alle entstanden sind. Sie war während der Sprengung bei ihren Eltern in Laxten. "Als ich die Explosion gehört habe, hat mich nichts mehr dort gehalten. Ich bin sofort zurück und wollte wissen, was los ist", sagt sie. Scherben hat sie nicht in ihrer Wohnung. "Aber die Fensterrahmen sind teilweise herausgedrückt und alle Jalousien komplett im Eimer." Als sie ihre Wohnung betreten habe, habe sie nur "oh Gott" gedacht. Auch Friese erinnert sich an die nette Polizistin, die sie ins Haus begleitet habe. "Ich war total aufgeregt und den Abend und das ganze Wochenende total fertig", berichtet die Frau.

Auch Schäden im Mauerwerk?

Die Aufregung von Friese hat sich mittlerweile wieder etwas gelegt. Sorgen bereitet ihr jedoch etwas anderes: "Ich habe jetzt Risse im Klinker an der Wand des Balkons, im Bad und im Hauswirtschaftsraum entdeckt." Jetzt fragt Friese sich, ob auch das Mauerwerk des Gebäudes Schäden hat. "Bei mir kommt der Gutachter erst noch."