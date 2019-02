Gleich mehrere Straftaten werden einem 24-jährigen Lingener zur Last gelegt. Jetzt wird er seine Strafe absitzen müssen. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Zum wiederholten Mal hat sich ein 24-Jähriger aus Lingen vor Gericht zu verantworten gehabt. Dieses Mal wegen Unterschlagung und Betrugs zulasten des Malteser Hilfsdienstes. Im Jahr 2016 hatte er mit Schüssen aus einem Luftgewehr Flüchtlinge, darunter ein Kind, an einer Unterkunft in Lingen verletzt. Eine Bewährungsstrafe kam für den Lingener nicht mehr in Betracht.