Lingen. Die Klassiker von Frank Sinatra, gespielt von einer Big Band aus der Region: Das bieten die Berrytones aus der Grafschaft Bentheim am Sonntag, 10. März, im Lingener Theater.

In der Grafschaft Bentheim begeistern die Berrytones einer Pressemitteilung der Stadt Lingen zufolge seit Jahren eine größer werdende Fangemeinschaft. Die Konzerte seien dort stets ausverkauft. Auf der Lingener Weinlaube im Sommer 2017 durften sich die Besucher bereits einen Eindruck vom Können der Big Band verschaffen.





Am 10. März gastiert das Bläserensemble um 16 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe mit seinem Programm „Frank Sinatra“. Allseits bekannte Lieder wie „Fly me to the moon“, „New York, New York“ oder „My Way“ reihen sich ein neben jazzige, instrumentale Arrangements wie zum Beispiel „Girl from Ipanema“, „Moon River“ und „That´s life“.

Eigens für dieses Konzert haben die Berrytones laut Stadt Lingen den aus Bocholt stammenden Sänger Stefan Paßerschroer engagiert, der mit seiner samtweichen und zugleich kräftigen Stimme stilecht und in ganz besonderer Weise Songs seines Idols Frank Sinatra zum Besten geben werde. Ebenso werde auch die Sängerin Chananja Schulz bekannte Songs von Sinatra in stimmigen Soul- Abwandlungen vortragen.

Karten gibt es zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei der Tourist-Info der LWT (Tel. 0591 9144-144), auf www.lingen.de oder an der Tageskasse.