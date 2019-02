Ein 34-jähriger Mann aus Lingen ist am Montag in Untersuchungshaft bekommen. Seit 2015 lebt er Lingen und soll seinen Lebensunterhalt durch Straftaten finanziert haben. Foto: dpa

Lingen. Ein 34-jähriger Mann aus Lingen ist am Montag in Untersuchungshaft bekommen. Der Mann hatte zuvor langjährige Freiheitsstrafen abgesessen. Seit 2015 lebt er Lingen und soll laut Polizei in den vergangenen zwei Jahren seinen Lebensunterhalt durch Straftaten finanziert haben.