Lingen. Wie kann der gesellschaftliche Zusammenhalt in Zeiten politischer Extreme gestärkt werden? Diese Frage diskutierte die ARD-Moderatorin Anja Reschke beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Lingen vor mehr als 150 Gästen im Hotel Am Wasserfall mit Landtagsvizepräsident Bernd Busemann.

"Haltung zeigen!" heißt nicht nur das aktuelle Buch von Anja Reschke. Dies forderte die Leiterin der Abteilung Innenpolitik beim NDR bereits 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise in ihrem Tagesthemen-Kommentar "Hetze gegen Flüchtlinge". Neben viel Zustimmung und 3,9 Millionen Klicks allein am ersten Tag im Internet brachte es ihr – erwarteterweise – auch viele Hasskommentare und Widerspruch ein.

Widerspruch und beleidigende E-Mails ist Reschke, die seit 2001 im Wechsel auch das investigative Fernsehmagazin Panorama und seit 2002 das Satiremagazin Extra 3 und das Medienmagazin Zapp moderiert, nach eigener Aussage gewohnt. Trotzdem wolle sie bei allem Interesse nicht selber in die Politik wechseln erklärte sie auf Nachfrage des Moderators Johannes Lis: "Ich habe Respekt für alle, die dies tun und sich diesem Sturm aussetzen. Das ist schon krass, was einige dort aushalten müssen. Für mich wäre das ein Wechsel vom Regen in die Traufe."





Es sei wichtig, dass sich Personen für die Aufgabe in den Parlamenten und vor allem den vielen Gemeinde- und Kreisräten finden. "Das ist auch ein ehrenamtliches Engagement, welches unsere Gesellschaft benötigt", erklärte Reschke. Im Gegenzug attestierte Reschke ihrem Berufszweig auch, dass "wir bei aller Kontrolle der Mächtigen nicht immer nur über Skandale und Krisen berichten sollten, sondern auch über das, was gut läuft in diesem Staat. Wir haben in Deutschland in vielen Bereichen viele Menschen, die sich toll engagieren. Auch im politischen Bereich."

Worte, die ihr Mit-Diskutant, der aus Dörpen stammende Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags Bernd Busemann, "gerne hörte": "Politiker sind bei sicher allen vorhandenen Fehlern nicht die Deppen der Nation." Gesellschaft könne auch nur funktionieren, wenn möglichst viele mitmachen. Busemann weiter: "In den vergangenen 70 Jahren sei dies in Deutschland geglückt, weil wir Frieden hatten, einen insgesamt guten Ausgleich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung und eine freie Presse, die für die Gesellschaft eine wertvolle Arbeit leistet."

Möglichst alle mit einbeziehen sei in diesen Jahren laut Busemann auch immer das Motto im Emsland gewesen: "Deshalb funktioniert hier auch die Volkspartei noch ganz gut, auch wenn wir sicher auch nicht sorgenfrei sind." So wünschte sich auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christian Fühner, der Reschke ins Emsland eingeladen hatte, "dass die CDU weiter eine Zuhörerpartei sein soll, sich jeder an uns wenden kann und wir weiter Politik für alle gestalten und Probleme lösen." Zum Abschluss zitierte er passend zur Diskussion das regionale CDU-Urgestein Werner Remmers mit den Worten: "Ich mache Politik immer am Mittelstreifen entlang und fahre weder in den einen noch in den anderen Straßengraben."