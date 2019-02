Lingen. Rund 20 Atomkraftgegner haben am Dienstagabend von 18 bis 19 Uhr vor der Brennelementefabrik ANF in Lingen protestiert und die Stilllegung der Anlage gefordert.

Zu der Mahnwache hatten der Arbeitskreis Umwelt (AKU) aus Schüttorf und der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) aufgerufen. Die Atomkraftgegner protestierten aus Anlass der am Freitag wieder aufgenommen Produktion von Brennelementen in Lingen. Diese hatte nach einem Brand in der Anlage am 6. Dezember 2018 geruht. Das Niedersächsische Umweltministerium hatte die Produktion bei ANF in der letzten Woche nach umfangreichen Prüfungen und Untersuchungen nach dem Brand wieder freigegeben.

Polizei: Problemloser Verlauf

Die Atomkraftgegner hatten sich zwar vor der Schranke der Zufahrt zum Betriebsgelände von ANF postiert, ließen jedoch Fahrzeuge bereitwillig passieren. Blockiert wurde die Brennelementefabrik bei der Mahnwache im Gegensatz zu einer Aktion von Anti-Atomkraft-Aktivisten am 21. Januar 2019 nicht. Auch aus Sicht der Polizei verlief die Mahnwache völlig problemlos.

Buchholz: Spiel mit dem Feuer



"Es ist nicht hinnehmbar, dass jetzt weiterhin in Lingen Brennstäbe für Atomkraftwerke in zahlreichen Ländern hergestellt werden. Viele Fragen rund um den Brand im Dezember sind zudem nach wie vor offen. Die Wiederinbetriebnahme der Anlage ist das sprichwörtliche 'Spiel mit dem Feuer'", sagte BBU-Vorstandmitglied Udo Buchholz in einem Aufruf zur Mahnwache.



Burchert: Offene Fragen unbeantwortet

Ähnlich äußerte sich Christina Burchert vom AKU Schüttorf während der Mahnwache: "Wir warten immer noch auf Antworten aus dem Niedersächsischen Umweltministerium auf einen Katalog von Fragen zum Brand und weiteren Störfällen bei ANF." Es sei unverantwortlich, die Produktion wieder hochzufahren, ohne dass diese wichtigen Fragen beantwortet seien. "Es hätte eine Öffentlichkeitsveranstaltung geben müssen, in denen diese Fragen den Bürgern beantwortet werden", forderte Burchert.

Polat: Atomausstieg umfassend umsetzen

Auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat aus Osnabrück äußerte sich in einer Mitteilung kritisch: "Auch wenn keine betrieblichen und rechtlichen Gründe mehr dagegen sprechen sollten, halte ich die Wiederaufnahme des Betriebs für falsch. Der Atomausstieg ist beschlossen. Jetzt muss er umfassend umgesetzt werden."