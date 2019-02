Lingen. Während der Lossprechungsfeier der Innung der Elektro-Handwerke haben 18 Absolventen ihre Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse in der Bildungsakademie Lingen erhalten. Für ihre besonderen schulischen Leistungen erhielt Anita Bidzane als Innungssiegerin eine Ehrenurkunde sowie einen Qualifizierungsgutschein der Stiftung Handwerk und Qualifizierung.

Obermeister Hermann Reekers gratulierte den 15 Elektronikern, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, sowie drei Informationstechnikern. Froh sei er, dass die jungen Menschen sich für einen Handwerksberuf entschieden hätten und dankte ihnen für ihre Leistungsbereitschaft und ihr Durchhaltevermögen. „Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre“, zitierte er, und so gehöre auch das „Schlitze kloppen“ und einfaches Leitungsverlegen zu den Tätigkeiten.



Die Absolventen Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Anita Bidzane (Bildungswerk des Lingener Handwerks, Innungssiegerin), Thomas Bleeker (Haustechnik Klaus Triphaus, Bawinkel), Patrick Brockmann (Stadtwerke Schüttorf Emsbüren), Eduard Brungard (Optimun Energy, Lingen), Marvin Helfers (Holtgreve-Schramml, Lingen), Sebastian Kotte, Niklas Meyners (beide Elektro Reekers, Lünne), Thilo Kruthaup (Osmo-Anlagenbau, Georgsmarienhütte), Lars Kunde (Lars Kunde, Lingen), Jens Schröder (Elektro Greiving, Wietmarschen), Steven Sebastian (Wilhelm Talle Elektrotechnik, Lingen), Tim Steuer (Haustechnik Knobbe, Freren), Jannis Timm, Marcel Weber (beide Lömker Elektrotechnik/Nord Elektronik, Lingen), Klodian Veliko (Elektro F&R, Lingen). Informationstechniker: Ard Brouwer (Insitel, Nordhorn), Fabian Hankamp (SP: Boyer, Emsbüren), Julien-René (Portheine electronic KG, Lingen).





Der Beruf lasse sich jedoch nicht auf das Klischee „der Strippenzieher“ reduzieren. Neuartige Aufgabenstellungen und Anforderungen hätten sie bewältigt und Erfahrungen in etlichen elektrotechnischen Bereichen gewonnen. Das Erstellen von komplexen Niederspannungshauptverteilungen, der Aufbau von passiven EDV-Netzwerken, der Bau von modernen Beleuchtungssystemen, die Montage von Photovoltaikanlagen mit Speichertechnik, der Aufbau von innovativen „SmartHome“-Bus-Systemen oder sicherheitstechnische Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen gehören dazu.

Karrierechancen sind "phänomenal"

Der Obermeister würdigte und dankte allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Elektroniker hätten jetzt das „E“ im Kopf und die Zukunft in der Hand, wobei das „E für etwas Eigenes steht.“ Er appellierte, die gewonnenen Kenntnisse weiter zu vertiefen, sich gezielt weiterzubilden, eigene Unternehmen zu gründen, „denn die Karrierechancen sind in der Region phänomenal“.



Gieseke: Kämpfen für den Meisterbrief

In seiner Festrede beglückwünschte Jens Gieseke, Europaparlamentarier der EVP, die jungen Gesellen zu ihrem Erfolg. Der Gesellenbrief sei eine solide Grundlage für die Zukunft. Gerade für den Mittelstand und das Handwerk sei Bürokratie- und Regelabbau wichtig, um auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, worum uns andere EU-Länder beneiden“, betonte Gieseke. Der Meisterbrief werde nicht angetastet, „wofür wir in Brüssel kämpfen“. Die ständige Weiterbildung sei wichtig, und auch über das Erasmus-Programm könnten handwerkliche Fähigkeiten im Ausland bewiesen und weiter ausgebaut werden. Der EU-Binnenmarkt sei Garant für Offenheit und wachsenden Wohlstand und appellierte abschließend: „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen am 26. Mai zur Europawahl.“