Missbrauchsfall in Emsbüren wirft viele Fragen auf

Emsbüren. In den häuslichen vier Wänden, die doch eigentlich eine Schutzburg für jedes Kind darstellen sollen, ist ein Junge schutzlos der mutmaßlich gewalttätigen Mutter und einem wegschauenden Stiefvater ausgeliefert. Die Fassungslosigkeit darüber bleibt als vorherrschender Eindruck angesichts der nun vor Gericht verbreiteten Details über das Martyrium, das ein Junge in Emsbüren über sich ergehen lassen musste.

Ihm bleibt deshalb zu wünschen, dass er das Erlebte durch professionelle Hilfe, zwischenmenschliche Nähe und ein intaktes Umfeld verarbeiten kann. Ein eigenständiges, selbst bestimmtes Leben, das in Zukunft auch funktionierende Beziehungen ermöglicht, ist ein Ziel, für das ihm jede mögliche Unterstützung zu gewähren ist.



Und die Mutter? Das Jugendamt des Landkreises? Nachbarn, die etwas gesehen, vielleicht geahnt haben? Der Verlauf des Gerichtsverfahrens wird zeigen, in welchem Umfang die 37-Jährige neben einer Strafe auch selbst Hilfe braucht. Den Verantwortlichen des Jugendamtes macht der Fall Emsbüren aufs Neue schmerzhaft bewusst, vor welcher Herausforderung sie täglich stehen: Sie sind keine "Sozialpolizei", sondern sollen Familien helfen – ohne dabei aber zu spät zu kommen. Die Nachbarn schließlich können – in Emsbüren und anderswo – eine soziale Kontrollfunktion wahrnehmen. Im konkreten Fall kann das aber viel Courage bedeuten. Wer „schwärzt“ schon gerne jemanden bei der Behörde an?

Der Fall Emsbüren wirft viele Fragen auf, die nicht nur die Mutter zu beantworten hat.