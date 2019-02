Lingen in Niedersachsen. Er ist wieder in Lingen: Paul Panzer tritt in seinem Programm "Glücksritter – vom Pech verfolgt" eine Reise zu sich selbst an mit unerwarteten Begebenheiten. Nostalgisch geht es zu bei einer Schlagerrevue der 70er-Jahre.

Außerdem an diesem Wochenende: Kabarett am Klavier, Rap und Rock im Schlachthof, Spaß für Kids sowie ein Antikmarkt und eine CD- und Schallplattenbörse.

In seinem neuen Programm sucht Paul Panzer das Glück – an seltsamen Orten, in merkwürdigen Begebenheiten und nicht zuletzt bei sich selbst. Ob er es Freitag in Lingen findet? Ab 20 Uhr steht er dort am Freitag in der Emslandarena auf der Bühne.

Nostalgie pur

Die Schlagerrevue "Karamba" mit Songs der 70er-Jahre, die von Darstellern aus dem Ensemble des Schmidt-Theaters Hamburg präsentiert werden, gibt es im Theater an der Wilhelmshöhe Freitag um 20 Uhr zu sehen. Die 70er waren vor allem das Jahrzehnt der Schlagerstars mit Koteletten, Schlaghosen, riesengroßen Hemdkragen und Augenkrebs verdächtigen Farbkombinationen – und natürlich das vieler Superhits wie Fiesta Mexicana, Dschingis Khan, Er gehört zu mir und Ti Amo.



Trügt der Schein?

"Mehr sein als Schein" lautet der Titel eines Theaterstückes des Jungen Theaters Lingen, das Sonntag um 17 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe aufgeführt wird. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob in Zeiten von Selfies, Tinder und Fake News wahre Liebe noch möglich ist.

Klavierkabarett

Die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger gastiert Samstag um 20 Uhr mit ihrem Programm "Selbstläufer" in der Alten Molkerei Freren auf. Sie verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. Eintritt 15 Euro, erm. 12 Euro

Antikmarkt und Schallplattenbörse

Zu einem Antikmarkt laden Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Emslandhallen in Lingen ein. Rund 70 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren Gegenstände aus unterschiedlichen Stilepochen. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder bis 16 Jahren frei. Parallel dazu findet Sonntag in den Emslandhallen auch eine CD- und Schallplattenbörse statt. Hier kostet der Eintritt 3 Euro, Kinder bis 12 Jahren frei.

Hüpfburgenlandschaft

Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren, die Lust auf Spaß und Action haben, sind an Wochenende zu Fun Jump Fly in die Emshallen eingeladen. Dort können sie sich auf einer riesengroßen Hüpfburgenlandschaft austoben (Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 18 Uhr. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt.

Alter Schlachthof

Shacke One & Achim Funk rappen Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne des im Alten Schlachthofs Lingen, Samstag um 19 Uhr treten beim EMILI-Gründungskonzert folgende Gruppen auf: What I Create , Mittwochz Rockband, Moinsen Mafia, Dazed & Confused, Dizzy Heights sowieDead Fitch. Hier ist der Eintritt frei.





Jazzlegende Billie Holiday

Am Freitag wird der Festsaal von Kloster Bentlage in Rheineab 19.30 Uhr zum Jazzclub für ein fiktives letztes Konzert von Billie Holiday. Christiane Hagedorn – als Sängerin und Schauspielerin leidenschaftlich in ihrem Element – schlüpft in die Rolle der Billie, durchlebt berührende wie auch erschütternde Episoden aus deren Leben zwischen Erfolg und Exzessen und sie singt die Songs ihres großen Vorbilds, ohne Billie Holiday zu kopieren.

Ausstellungen

In der Kunsthalle Lingen stellt derzeit Lisa Seebach unter dem Motto „Phantom Spaces and Viscous Fictons“ ihre Werke aus. Sie arbeitet in den Medien Skulptur und Installation. Im Obergeschoss der Kunsthalle wird die Ausstellung „The Animals“ von Kerstin Cmelka gezeigt (bis 17. Februar).



Im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) ist die Ausstellung Passion – schafft Leiden eröffnet worden (bis 29. März).

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.

Im Foyer des Lingener Theaters stellt bis 17. Februar Eveline Lloyd ihre Bilder zum Thema "Farbspiel"aus.

Die Künstlerinnen Irmgard Gehrigk und Hildegard Bunge stellen ihre Bilder im Heimathaus Lünne aus (bis 24. Februar). Im Wöhlehof Spelle geben Elisabeth Korte und Margarita Hatzenbühler beeindruckende Einblicke in ihr kreatives Können (bis Ostern 2019). Im Stifts- und Wallfahrtmuseum in Wietmarschen befinden sich unter anderem Silbertafeln, Kruzifixe und Heiligenplaketten vom 17. bis 20. Jahrhundert.