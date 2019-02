Lingen. Vor 50 Jahren ist Franz Thaler aus Lingen zum Prieser geweiht worden. Zeit für den Jubilar, während und am Rande eines Gottesdienstes in der St.-Bonifatius-Kapelle zurückzublicken.

„Es waren ereignisreiche 50 Jahre“, blickte Franz Thaler zurück. Dabei habe er sehr viele Menschen kennen- und schätzen gelernt. Neben seinen Aufgaben in den Kirchengemeinden war er auch in vielen Organisationen, Vereinen und Verbänden engagiert. So fungierte er beispielsweise als Orts-, Bezirks- und Diözesanpräses der KAB, als CAJ-Bezirkskaplan, als Bezirkspräses der Katholischen Landjugendbewegung KLJB und als Malteser-Seelsorger für den Altkreis Lingen. Seit 14 Jahren sei er Chef des Ehrenrates von Olympia Laxten. Ein besonderes Amt wurde ihm während der Jahre in Bokeloh bei Meppen angetragen. Ein Mitbürger organisierte alljährlich Schlittenhunderennen. „Dort wurde ich schließlich zum ersten Schlittenhundepfarrer der Welt befördert“, lacht Thaler. Heute noch unterstützt der Geistliche den Kreuzbund in Lingen und eine Parkinson-Selbsthilfegruppe in Lingen.

Thalers Weg zur Priesterweihe Pastor i.R. Franz Thaler wurde 1940 im St. Bonifatius-Hospital in Lingen geboren. Er hofft, hier im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag feiern zu können. Bis zum achten Lebensjahr lebte Familie Thaler in Lingen, wo Franz die Castellschule besuchte. Der Vater war Eisenbahner. Dann zog die Familie, zu der ein Bruder und zwei Schwestern gehören, nach Osnabrück. Nach der Mittelschule reifte der Entschluss, Priester werden zu wollen. Das Abitur machte er an dem von der Erzdiözese Paderborn getragenen Gymnasium, in dem Jungen Zugang hatten, die Theologie studieren wollten. Das Theologie- und Philosophiestudium absolvierte Thaler in Frankfurt und Münster und bereitete sich im Priesterseminar in Osnabrück auf die Priesterweihe vor.





Im Laufe der Dienstjahre in den ländlichen Gemeinden habe er viel Plattdeutsch gesprochen, obwohl er diese im Elternhaus nicht gelernt habe. „So war ich dann oft gerngesehener Gast bei plattdeutschen Gottesdiensten“, erinnert sich Thaler beispielhaft an die vom Heimat- und Traditionsverein Gersten organisierte Tiersegnung auf einem Floß.

Abenteuerfahrt nach Polen

Besonders gern erinnert sich Franz Thaler an die Teilnahme an einem Hilfsgütertransport im Jahr 1981 nach Polen. Emsbürener Bürger hatten die Aktion unter Federführung von Küster Franz Cziba organisiert und vier LKW-Ladungen mit Päckchen, Lebensmitteln und Kleidung nach Bardo/Wartha bei Glatz in Niederschlesien gebracht. „Es war eine Abenteuerfahrt sondergleichen, herrschte in Polen doch seinerzeit das Kriegsrecht unter General Jaruselski“, so Pastor Thaler. Aber die Fahrer hätten mit ihrer Ladung das Kloster in Bardo mit seinem Kinderheim und Altenheim unversehrt erreicht. Pastor Thaler sagte:





Dabei habe ich erstmals gesehen, wie armselig und voller Entbehrungen dort die Ärmsten der Armen lebten





„Immer waren Sie als guter Hirte nah bei den Menschen mit ihren Freuden und Hoffnungen, mit ihren Sorgen und Ängsten.“ Mit diesem Satz hat Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück, in einem persönlichen Brief an Pastor i.R. Franz Thaler dessen priesterliches Handeln in fünf Jahrzehnten gewürdigt.



Am 1. Februar 1969 hatte Bischof Helmut-Hermann Wittler dem gebürtigen Lingener Franz Thaler im Dom zu Osnabrück die Priesterweihe gespendet. Das Goldene Priesterjubiläum war jetzt Anlass zum Rückblick im Kreise seiner Familie, Freunde und Wegbegleiter. Die Kapelle im St. Bonifatius-Hospital war zum Festgottesdienst voll besetzt. Gemeinsam mit Dechant Thomas Burke, Pastor Sebastian von der Krankenhausseelsorge, Pastor Alexander Fix von der Pfarreiengemeinschaft St. Josef Lingen-Laxten, Baccum und Brögbern stand Thaler am Altar. Als Messdiener fungierten Lia und Caroline, die Enkelinnen seines Bruders.

Bis heute geistlicher Berater

Die Glückwünsche von Bischof Franz-Josef verlas Dechant Burke. „Ich drücke Ihnen auf diesem Weg die große Dankbarkeit aus, die das Bistum Osnabrück Ihnen entgegenbringt“, hieß es in dem Schreiben. In all den Jahren des Priesterseins – in den Kaplans- und Vikarsjahren in Twist, Haselünne und Emsbüren sowie erst recht in den mehr als 30 Jahren als Pfarrer in Nordhorn und Meppen-Bokeloh sowie als Subsidiar und Pastor in den Pfarreiengemeinschaft Lingen-Laxten, Baccum und Brögbern. Trotz seiner eingeschränkten Gesundheit habe er sich immer wieder in den Dienst nehmen lassen und viel Gutes hinterlassen. Das tue Pastor Thaler auch heute noch im Mutter Teresa Haus, wo er seinen Lebensabend verbringe und als geistlicher Berater tätig ist.

Dechant Burke verriet, dass er Franz Thaler schon seit seiner frühesten Jugend kenne. Der gebürtige Haselünner Burke war Messdiener in seiner Heimatgemeinde, als Franz Thaler dort als junger Vikar für die Messdienerausbildung verantwortlich zeichnete. „Ich habe bei Franz Thaler sogar meine Messdienerprüfung erfolgreich abgelegt“, schmunzelte der Dechant.

Humor zeichnet ihn aus

In der Festansprache würdigt Pastor Fix in Vertretung von Pfarrer Hartmut Sinnigen, der wegen einer Studienreise nicht anwesend sein könne, das Engagement seines Amtsbruders Franz in der Pfarreiengemeinschaft. „Er versteht sein Lebens als Dienst für die Kirche und für die Menschen und hat sich immer durch seine Volksnähe ausgezeichnet“, betonte Pastor Fix. Dieses würde von den Gemeindemitgliedern sehr geschätzt. Der Festredner ergänzte: „Du bist nicht nur Pastor, sondern Bürger und Mensch; der Humor zeichnet Dich besonders aus.“ Ausdrücklich würdigte Pastor Fix den Einsatz von Pastor Thaler für die Kranken und Sterbenden in Lingen und Umgebung.